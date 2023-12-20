وحش الألعاب الجديد.. نوبيا تطلق هاتف Red Magic 9 Pro عالميا

أطلقت شركة نوبيا Nubia الصينية، أحدث هواتفها المخصصة للألعاب في الصين خلال الشهر الماضي، تحت اسم Nubia Red Magic 9 Pro، واليوم جلبت العلامة التجارية الجهاز إلى الأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، على مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 وتصميم فريد مسطح من جميع الجوانب، يتميز بشاشة مسطحة كليا وجزيرة كاميرا غير بارزة عن جسم الهاتف، إلي جانب إطارات مسطحة مصنوعة من الألومنيوم.

سعر ومواصفات نوبيا Red Magic 9 Pro

يعمل هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Adreno 740، مما يوفر أداء سلسا عالي السرعة.

Nubia Red Magic 9 Pro

ويقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت وما يصل إلى 256 أو 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، كما تم تجهيز هاتف Red Magic 9 Pro بنظام تبريد بمساحة إجمالية تزيد عن 10000 ملم مربع للحفاظ على درجة حرارة الجهاز منخفضة أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة.

ويحتوي Red Magic 9 Pro أيضا على قناة هواء أكبر من الإصدارات السابقة، ومروحة أسرع حيث يمكن أن تصل إلى 22000 دورة في الدقيقة.

Nubia Red Magic 9 Pro

ويتميز هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، بمستشعر رئيسي من إمناج شركة سامسونج من نوع Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ولتلبية احتياجات عشاق الألعاب، يركيز الهاتف على الإمكانات المخصصة للألعاب فهو يحتوي على مشغلات الكتف الحساسة للضغط وعنصر تحكم مخصص في شريط التمرير لتشغيل وضع الألعاب في واجهة المستخدم RedMagic OS 9، المستند إلى نظام التشغيل Android 14.

Nubia Red Magic 9 Pro

ويمتاز الهاتف بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، مما يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل، ويتم إعادة شحن الهاتف بالكامل في غصون 35 دقيقة فقط.

وبالنسبة للشاشة، يتميز هاتف Red Magic 9 Pro، بشاشة عالية الدقة Full HD+ من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز ومعدل تحديث يعمل باللمس يبلغ 960 هرتز، تبلغ ذروة سطوعها 1300 شمعة في المتر المربع، وتدعم نظام تعتيم عالي التردد يبلغ 1440 هرتز PWM لراحة العين.

Nubia Red Magic 9 Pro

يتوفر هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، في 3 ألوان هي: الأسود والفضي والأبيض الشفاف، للحجز المسبق عبر موقع نوبيا العالمي على الإنترنت، مقابل سعر يبدأ من 649 دولار (أي ما يعادل19.990 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت، وسيبدأ شحن الهاتف الفعلى في 27 ديسمبر الجاري.