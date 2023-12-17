موبايل جبار بأداء الفلاجشيب.. أقوى هاتف منافس لـ سامسونج شاومي من ريلمي

كشفت شركة ريلمي، النقاب مؤخرا عن أقوى هواتف تشكيلة GT، يتميز بإعدادات كاميرا فريدة من نوعها، فهو يتمتع بعدسة منظار مقربة مقاس 65 مم إلى جانب أكبر مستشعر في كاميرا التكبير.

سعر ومواصفات ريلمي Realme GT5 Pro

وبالنسبة لمواصفاته، يتمتع هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر LYT-808، بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 / 1.4 بوصة وعدسة مقاس 23 مم f / 1.69، مصحوبة بعدسة تكبير مزودة بمستشعر سوني IMX890، بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 / 1.56 بوصة مع عدسة مقاس 65 مم f / 2.6، بالإضافة إلى عدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل.

ويتميز هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، بكاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، تدعم مجموعة من الإيماءات الهوائية بما في ذلك إيماءة فتح القفل براحة اليد.

Realme GT5 Pro

وجاء هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 2780 × 1264 بكسل، تدعم معدل تحديث أقصى يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 2160 هرتز، وأقصى سطوع يبلغ 4500 شمعة، تتميز بقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، على بطارية تبلغ 5400 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي بقدرة 100 وات ولاسلكي بقدرة 50 وات.

وينبض بداخل الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Realme GT5 Pro

ويمتاز هاتف Realme GT5 Pro، بغرفة بخار تبلغ مساحتها 12000 ملم مربع، والتي يمكن أن تساعد في تقليل درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 21.8 درجة، ويدعم مكبرات صوت استريو مضبوطة بتقنية Dolby Atmos، ومحرك اهتزاز خطي متطور للحصول على لمسيات فائقة.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 430 يورو (أي ما يعادل 14.311 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.