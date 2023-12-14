بكاميرا 50 ميجابكسل.. ريلمي تعلن عن أحدث هاتف 5G بسعر منافس

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتفها الجديد Realme C67 5G، كأحدث عضو في سلسلة C الخاصة بالشركة المصنعة، والأول في السلسلة الذي يأتي مزودا بشبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، جهزت ريلمي هاتفها متوسط الفئة Realme C67 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 6100+، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 33 وات.

مواصفات هاتف ريلمي Realme C67 5G

يتميز هاتف ريلمي Realme C67 5G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

Realme C67 5G

ويأتي هاتف Realme C67 5G، مع ميزة ريلمي Mini Capsule 2.0 المخصصة لعرض معلومات حالة النظام والإشعارات على شكل حبة حول فتحة الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Realme C67 5G، بواجهة المستخدم Realme UI 4.0 من ريلمي المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، ويتميز الجهاز أيضا بدعم مقاومة الغبار والرذاذ وفقا لمعيار IP54 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومضمن في زر الطاقة ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C67 5G، على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي بقدرة 33 وات، والذي يمكنه شحن الهاتف من 0 إلى 50% في غصون 29 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C67 5G، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 168 دولار (أي ما يعادل 5.191 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 4 + 128 جيجابايت.