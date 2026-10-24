أخبار التكنولوجيا | ذكاء مايكروسوفت يشخص الأمراض بدقة 83.2%.. اليونان تغلق السوشيال ميديا أمام الأطفال دون 15 عاما

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بدأت شركة آبل، في طرح هاتفها القابل للطي آيفون ديو iPhone Duo في المتاجر، وسط إقبال لافت من المستهلكين الذين اصطفوا أمام متاجر الشركة في مدن عدة حول العالم، من سنغافورة وشنغهاي إلى لندن وبرلين، للحصول على الجهاز الجديد في يوم إطلاقه.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy W27 في 29 أكتوبر الجاري، وفقا لتسريب حديث كشف عنه المسرب الشهير Ice Universe، في خطوة تأتي ضمن تقليد الشركة السنوي المتمثل في طرح إصدارات مخصصة للسوق الصينية من هواتفها القابلة للطي.





حذرت تقارير من خلل برمجي محتمل في هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra، عقب التحديث إلى واجهة One UI 9، قد يؤدي إلى تعذر إكمال إعداد الهاتف بعد إجراء إعادة ضبط المصنع، ما يترك بعض الأجهزة عالقة في شاشة الإعداد الأولية.



طورت شركة مايكروسوفت أداة للذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص الحالات الطبية المعقدة بدقة تفوق ضعف دقة الأطباء العامين، وفقا لدراسة علمية نشرت في مجلة Science، في نتائج قد تفتح آفاقا جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الطبية.

أقر البرلمان اليوناني قانونا يحظر وصول الأطفال دون سن 15 عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من يناير 2027، في خطوة تستهدف الحد من تعرض القاصرين للمخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت، وتعزيز الرقابة على وصولهم إلى المنصات الرقمية.





يقدم هاتف آيفون ديو معادلة مختلفة لعشاق الهواتف القابلة للطي، إذ يجمع بين شاشة خارجية قياسها 5.4 بوصة وإمكانية الاستفادة من شاشة داخلية أكبر، لكنه لا يقدم بالضرورة تجربة الهاتف الصغير سهل الحمل.

قد تمتلئ مساحة معرض الصور على هواتف أندرويد سريعا، خصوصا لدى المستخدمين الذين يلتقطون عددا كبيرا من الصور يوميا.