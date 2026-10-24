اضطراب أسواق الطاقة وتأثيرها على فاتورة الكهرباء.. عرض تفصيلي للمخبر الاقتصادي أمام الرئيس

قدم صانع المحتوى أشرف إبراهيم، المعروف باسم “المخبر الاقتصادي”، مقطع فيديو في الجلسة الختامية لمنتدى مصر عن اضطراب أسواق الطاقة.

وقال المخبر الاقتصادي: "في آخر 5 سنوات أسواق الطاقة لم تتعاف من صدمة من حرب أوكرانيا لاضطراب الملاحة في الشرق الأوسط للحرب في الشرق الأوسط".

وأضاف: "صندق النقد أشار لهذا المأزق في تحقيق نشره، وأكد أن صدمة الطاقة قد تسبب خسارة في الدخل للدول تعادل من 2 لـ 3% في حجم اقتصادها، والديون وتكلفة الاقتراض المرتفعة قللت قدرة حكومات كثيرة".

وتابع المخبر الاقتصادي: "فاتورة الكهرباء ممكن تكون غالية على المواطن وأقل من تكلفتها الحقيقية ولازم يكون فيه تمويل كافي كي يضمن استمرار قدرة الدولة في تقديم الخدمة".

واستطرد: "الفاتورة واحدة والمواطن بيدفعها والمطلوب الكهرباء تفضل متاحة النهارده وبكره".

