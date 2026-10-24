بريطانيا وفرنسا تجريان أول تدريبات مشتركة على الضربات الجوية النووية

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم، السبت، إجراء بريطانيا وفرنسا أول تدريبات عسكرية مشتركة؛ لمحاكاة الضربات الجوية النووية، بمشاركة طائرات مقاتلة من طراز "رافال" و"يوروفايتر تايفون".

وذكرت الدفاع البريطانية - في بيان اليوم، السبت - أن التدريبات نُفذت خلال يومي 20 و21 أكتوبر الجاري فوق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح البيان أن طائرات مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" أقلعت من قاعدة "سانت ديزييه" الجوية في شمال شرق فرنسا لمحاكاة الضربة، بينما قدمت طائرات "يوروفايتر تايفون" البريطانية التغطية والحماية لمجموعة الهجوم.

يُشار إلى أنه خلال المناورات، تدربت الطواقم على تنظيم وتنسيق العمليات الجوية لكلا البلدين.

وتعد هذه المناورات هي أول مثال عملي على تعاون البلدين في مجال الردع النووي، إذ أجرت كلًا منهما سابقًا عمليات ردع نووي بشكل مستقل عن بعضهما البعض.