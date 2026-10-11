زلزال رقمي في تركيا.. حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما

أعلنت تركيا رسميا حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، على أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة، السبت 10 أكتوبر، بعد إقرار البرلمان التركي قانونا بهذا الشأن في أبريل الماضي.

وبموجب القانون الجديد، ستلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير لحماية المستخدمين صغار السن، من بينها تطبيق آليات للتحقق من الأعمار.

وينص التشريع على ضرورة اتخاذ المنصات “التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر”، لضمان حماية الأطفال.

كما ينص القانون على عدم إتاحة أي خدمة يحتمل أن تؤدي إلى الإدمان لدى الأطفال.

استخدام الأطفال لوسائل التواصل

تحركات دولية لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل



تأتي الخطوة التركية في ظل تزايد الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تعرض الأطفال للمحتوى الإلكتروني الذي قد يشكل خطرا على سلامتهم، أو للخصائص الرقمية التي قد تؤثر سلبا في صحتهم وسلوكهم.

وكانت أستراليا قد فرضت قيودا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدفع بريطانيا وفرنسا باتجاه اتخاذ إجراءات مماثلة.

وتستند الحكومات المؤيدة لهذه القيود إلى مخاوف تتعلق بالإفراط في استخدام الشاشات، والحرمان من النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل بين الأطفال والمراهقين.

مخاوف حقوقية بشأن حرية التعبير



في المقابل، يأتي القرار التركي وسط مخاوف أثارتها منظمات حقوقية بشأن حرية التعبير في البلاد، ولا سيما فيما يتعلق بمجتمعات الميم عين، ووسائل الإعلام، والمعارضة السياسية.

ويعيد القرار فتح النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.