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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمميزات خيالية وكاميرا رائعة.. شاومي تكشف عن أرخص هاتف 5G

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 13C 5G

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها الجديد Redmi 13C 5G، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية التي تقدم قيمة حقيقية مقابل سعر مقبول، وتستهدف الشباب بشكل كبير.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت شاومي هاتفها الجديد Redmi 13C 5G، بتصميم لامع أنيق وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ودعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

 

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مواصفات هاتف شاومي Redmi 13C 5G

يتميز هاتف شاومي Redmi 13C 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+،  تتميز بدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

هاتف شاومي Redmi 13C 5G

يعمل هاتف شاومي Redmi 13C 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

هاتف شاومي Redmi 13C 5G

جاء هاتف شاومي Redmi 13C 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف شاومي Redmi 13C 5G

يحزم هاتف شاومي Redmi 13C 5G، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

هاتف شاومي Redmi 13C 5G

ويتوفر هاتف شاومي Redmi 13C 5G، للبيع في الهند مقابل سعر حوالى 120 دولار (أي ما يعادل 3.706 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 4 + 128 جيجابايت.

هاتف شاومي Redmi 13C 5G
شاومي Xiaomi Redmi 13C Redmi 13C 5G شاومي Redmi 13C 5G

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