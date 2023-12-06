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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية تدوم لـ38 ساعة.. شاومي تطلق إيريودز للألعاب بسعر مفاجأة

سماعة شاومي اللاسلكية
سماعة شاومي اللاسلكية Redmi Buds 5 Pro Gaming

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن أحدث إصداراتها من السماعات اللاسلكية تحت اسم Redmi Buds 5 Pro Gaming، إلى جانب الإعلان عن سلسلة Redmi K70.

تباع هذه السماعات بسعر مفاجأة، وتتميز بلون جذاب مع مزيج من الألوان البرتقالي والأسود المميز.

وتتوفر سماعة شاومي اللاسلكية Redmi Buds 5 Pro Gaming، للبيع حاليا في الصين مقابل سعر حوالى 70 دولارا (أي ما يعادل 2.164 جنيه).

 

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مواصفات سماعة شاومي Redmi Buds 5 Pro

تتميز سماعة شاومي Redmi Buds 5 Pro بجذع داخل الأذن وأطراف أذن من السيليكون لارتداء مريح. 

وتتميز سماعات الأذن بمكبر صوت مقاس 10 ملميتر للحصول على صوت ثلاثي واضح ومضخم.

سماعة شاومي اللاسلكية Redmi Buds 5 Pro Gaming

وتوفر السماعة اللاسلكية صوتا ديناميكيا مقاس 11 ملميتر للحصول على صوت جهير قوي، فهو يشتمل على تقنية الارتباط الكامل بزمن وصول يبلغ 20 مللي ثانية لضمان زمن وصول منخفض أثناء اللعب.

وتم تجهيز سماعات الأذن بمنفذ اتصال من النوع C، وتأتي مع برنامج ترميز LHDC 5.0 ودعم الصوت اللاسلكي عالي الدقة، ما يضمن جودة صوت عالية الوضوح.

وتشمل مواصفات سماعات الأذن Redmi Buds 5 Pro، تقليلا مذهلا للضوضاء بمقدار 52 ديسيبل وتعديلا متكيفا مع الذكاء الاصطناعي، مدعوما بنطاق تردد واسع للغاية لتقليل الضوضاء يبلغ 4 كيلو هرتز يتكيف مع البيئة المحيطة للاستماع الأمثل.

سماعة شاومي اللاسلكية Redmi Buds 5 Pro Gaming

وعلاوة على ذلك، فهي توفر صوتا مكانيا لتجربة صوتية 360 درجة، وتأتي مع وضع شفافية ثلاثي المستويات للوعي الظرفي.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، توفر سماعات الأذن ساعتين من التشغيل مع 5 دقائق فقط من الشحن السريع، فيما يمتد إجمالي عمر البطارية إلى 38 ساعة، مع 10 ساعات من الاستخدام لسماعة واحدة دون إلغاء الضوضاء النشط (ANC) و6.5 ساعة مع تمكين ANC، وبالإضافة إلى ذلك، تتميز سماعات الأذن هذه بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.

سماعة شاومي اللاسلكية Redmi Buds 5 Pro Gaming
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