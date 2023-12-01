Redmi K70 Pro بتصميم لامبورغني.. شاومي تطلق موبايل خارق برامات 24 جيجا

عقدت العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة شاومي، حدثا في الصين للإعلان عن هواتفها الجديدة Redmi K70e وK70 وK70 Pro، إلى جانب الساعة الذكية Redmi Watch 4 و2024 Redmi Books وRedmi Buds 5 Pro.

وإلى جانب ذلك، قامت بالإعلان عن إصدار خاص من هاتف Redmi K70 Pro، وهو الإصدار الأكثر تميزا من شاومي مع تصميم فاخر ومواصفات قوية.

إصدار خاص من هاتف Redmi K70 Pro بعناصر تصميم فريدة من نوعها

يأتي هذا الهاتف للاحتفال بمرور 10 سنوات على ظهور ريدمي في عالم الهواتف الذكية، دخلت العلامة التجارية في شراكة مع قسم السباقات في شركة لامبورغيني لتطوير هاتف K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Edition.

هاتف K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Edition

يتميز هاتف Automobili Lamborghini Squadra Corse، عن إصدار ريدمي الأساسي Redmi K70 Pro، في التصميم فهو يأتي مع اللوان الأخضر أو الأصفر مع جزيرة كاميرا بتصميم خماسي محدب مقلوب، كما زودته ريدمي بسمات Lamborghini Squadra Corse مخصصة والتي تعد جزءا من واجهة HyperOS.

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، فهو يعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 24 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من تخزين الداخلى من نوع UFS 4.0.

هاتف K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Edition

ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، ويعمل الهاتف بنظام شاومي الجديد HyperOS، المستند على Android 14.

وتشمل مواصفات Redmi K70 Pro، شاشة من نوع OLED، بدقة 1.5K بقياس 6.67 بوصة، والتي تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، تدعم تقنية HDR10+.

ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ولم تؤكد شركة شاومي سعر الهاتف، ومن المحتمل بأن يكون هذا الإصدار حصريا للصين فقط.