شاومي تفاجئ الجميع بخبر سار.. 11 جهاز يتلقي نظام HyperOS الجديد

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، نظام التشغيل الجديد HyperOS لأجهزتها في السوق الصيني أواخر شهر أكتوبر الماضي، في حدث إطلاق سلسلة Xiaomi 14 للشركة.

وبعد دفع التحديثات للدفعة الأولى من الأجهزة الحالية مثل سلسلة Xiaomi 13 وسلسلة Redmi K60، أعلنت الشركة المصنعة للهواتف الذكية اليوم عن الدفعة الثانية من أجهزة شاومي التي ستتلقى نسخة مطور HyperOS في الصين خلال شهر ديسمبر المقبل.

11 جهاز يتلقي نظام HyperOS الجديد



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تشمل قائمة الأجهزة الـ 11 التي ستتلقى إصدار HyperOS المطور من قبل شركة شاومي، خلال الشهر المقبل في ديسمبر 2023 جاءت كما يلي:

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

الجدير بالذكر أن نظام HyperOS، يأتي بعد أكثر من 10 سنوات من استخدام شاومي لواجهتها الخاصة MIUI المستندة على نظام التشغيل من جوجل، وهو نظام تشغيل مبني على مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP بالإضافة الى Xiaomi Vela System، ويعتمد على أندرويد 14 .

يتميز نظام شاومي HyperOS، بالعديد من الميزات هي:

- واجهة مستخدم جديدة تتميز بتصميم أكثر بساطة وأناقة، كما أنها تعتمد على نظام رسوميات جديد يوفر رسومات أكثر سلاسة وواقعية.

- ميزة التخصيص المتقدمة، وميزة التحكم في الإعدادات من خلال الإيماءات، وميزة الترجمة الفورية.

- تحسينات في أداء النظام، حيث يعمل بشكل أسرع وأكثر سلاسة من MIUI.

- وفر HyperOS تجربة ألعاب محسنة، مع ميزات مثل التبديل السريع بين التطبيقات أثناء اللعب وتحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة.

- يتضمن HyperOS مجموعة من ميزات الخصوصية والأمان المحسنة، بما في ذلك إمكانية التحكم في الوصول إلى التطبيقات إلى بيانات المستخدم وحماية الجهاز من البرامج الضارة.