رحلة البحث انتهت بالضبط.. حبس المتهمين بسرقة دراجة نارية بالغربية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة دراجة نارية من أحد شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بالغربية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، تلقى قسم شرطة أول طنطا بلاغًا من القائم على النشر، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، أفاد فيه باكتشافه سرقة دراجته النارية أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان، أحدهما محبوس حاليًا على ذمة قضية مخدرات، ويقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها، وتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.