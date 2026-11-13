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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رقص خادش| تفاصيل حبس 3 صانعات محتوى بالقاهرة

المتهمات
المتهمات
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 صانعات محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل القضية 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات (لإحداهن معلومات جنائية) حال تواجدهن بنطاق محافظة القاهرة ، وبحوزتهن (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي")، وبمواجهتهن اعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس 3 صانعات محتوى الرقص بطريقة خادشة

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