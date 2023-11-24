تسريبات تكشف عن هاتف Poco الخارق من شاومي

تستعد العلامة التجارية Redmi، التابعة لشركة شاومي لإطلاق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Redmi 70 في سوقها المحلي، ومن المتوقع أن تظهر بعض هذه الأجهزة لأول مرة تحت تشكيلة Poco F6 في الأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، من المتوقع أن يظهر هاتف شاومي المسمى Redmi K70e، تحت اسم Poco F6 Pro في السوق العالمي، بعد أن تم اعتماده في قاعدة بيانات IMDA.



وعن هاتف شاومي المزعوم POCO F6 Pro الحاصل على شهادة IMDA برقم الموديل 23113RKC6G، كشفت محطة التسريباتTheTechoutlook، أن هذا الطراز يتطابق مع تسرب سابق يدعي أنه ينتمي إلى الطراز العالمي من تشكيلة POCO F6، وعلى الرغم من أن القائمة لا تكشف عن أي تفاصيل عن المواصفات، إلا أنها تؤكد أنه سيتم إطلاق الهاتف في سنغافورة.

المواصفات المتوقعة لـ Redmi K70 أو Poco F6 Pro:

وتشمل الميزات المتوقعة لهاتف شاومي Redmi K70، شاشة من نوع AMOLED بجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، تدعم تقنية HDR10 +.

Poco F6 Pro

وسيتم تشغيل هاتف Redmi K70، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والذي سيأتي مقترنا بمعالج رسوميات من نوع Adreno GPU، الذي يعمل على واجهة شاومي الأحدث MIUI 14 المستندة على نظام التشغيل Android 14 الأحدث من جوجل.

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi K70 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المحتمل أن يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 90 وات.

وبالنسبة لمواصفات هاتف شاومي Redmi K70 Pro، سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، وسيحتوى الهاتف على بطارية بقوة 5120 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

ومن المحتمل أن تزود شاومي سلسلة Redmi K70، بنظامها البيئي الجديد HyperOS، المستند على نظام التشغيل Android 14، وستتميز التشكيلة بتصميم ذات شاشة مسطحة ذات حواف رفيعة تحيط بفتحة مثقوبة محاذاة للوسط.