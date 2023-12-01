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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات هائلة وسعر منافس.. شاومي تكشف رسميا عن هاتف ريدمي K70e

Redmi K70E
Redmi K70E

بدأت شركة شاومي Xiaomi، لصناعة الهواتف الصينية بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على كاميرات وتقنيات ينافس فيها أفضل الهواتف المطروحة حاليا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر أحدث هاتف ذكي من شاومي والذي ينطلق تحت اسم Redmi K70E، للبيع في الصين مقابل سعر يصل إلى 349 دولار (أي ما يعادل 10.783 جنيها مصريا)، وسيتوفر الهاتف في 3 ألوان هي: الأبيض، الأخضر، والأسود.

 

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مواصفات هاتف شاومي Redmi K70E

ويعد هاتف شاومي Redmi K70E مركزا قويا للتكنولوجيا، حيث يقدم تجربة مستخدم سلسة مع مجموعة من الميزات، تضمن شاشة من نوع AMOLED، بدقة 1.5K بقياس 6.67 بوصة، والتي تتميز بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، مما يوفر تجربة مذهلة بصريا مع ألوان نابضة بالحياة وانتقالات سلسة، تعمل شريحة العرض PixelWorks X7 على تحسين الأداء البصري العام.

ويضمن هاتف شاومي Redmi K70E، أداءً من الدرجة الأولى، وذلك بفضل معالج ميدياتك الرائد Dimensity 8300-Ultra، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X، بسعة 12 جيجابايت أو16 جيجابايت إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت أو512 جيجابايت أو 1 تيرابايت مساحة واسعة لتلبية احتياجات المهام المتعددة والتخزين، مما يوفر تجربة مستخدم سريعة الاستجابة وفعالة.

Redmi K70E

ولالتقاط صورا بتفاصيل مذهلة، يأتي هاتف Redmi K70E مع إعداد كاميرا مذهل، يضم 3 كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، تتميز بمستشعر رئيسي من نوع Sony IMX800 يدعم التثبيت البصري للصورة OIS، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل و120 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، تصويرًا متعدد الاستخدامات وعالي الجودة. تضمن الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل أن تكون صورك الشخصية أكثر وضوحا.

وبفضل سعة البطارية بقوة 5500 مللي أمبير ودعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، يبقيك هاتف شاومي Redmi K70E على اتصال طوال اليوم، ويضمن نظام التبريد VC الكبير الذي يمتد على مساحة 5000 مم² التحكم الأمثل في درجة الحرارة أثناء الاستخدام الممتد، مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة.

ويعمل هاتف Redmi K70E بأحدث نظام تشغيل من شاومي Hyper OS، وهو يوفر منصة سريعة وبديهية، مما يبقيك على اتصال بشكل دائم، ويدعم الجهاز لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والصينية، مما يلبي احتياجات قاعدة مستخدمين متنوعة.

ويدعم هاتف Redmi K70E، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G لاتصال إنترنت سريع، وتضيف شبكة WiFi مزدوجة النطاق ويدعم الهاتف تقنية Bluetooth 5.3 وGNSS وNFC وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة متعدد الاستخدامات.

Redmi K70E
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