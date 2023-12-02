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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية تدوم لـ20 يوما.. شاومي تطلق سمارت ووتش بـ3000 جنيه

Redmi Watch 4
Redmi Watch 4

أعلنت شركة شاومي عن ساعتها الذكية الجديدة Redmi Watch 4، وهي تأتي مليئة بالميزات التي تجمع بسلاسة بين الأسلوب والوظيفة لتعزيز حياتك اليومية، ومع التركيز على الصحة واللياقة البدنية، فهي ساعة ذكية متطورة وعملية تدمج بسلاسة إمكانات التتبع الصحي المتقدمة مع ميزات يومية مريحة، وتلبي مجموعة متنوعة من أنماط الحياة.

وتوفر ساعة شاومي الجديدة Redmi Watch 4، مجموعة شاملة من الميزات الرائعة المصممة للياقة البدنية، وهي متاحة للبيع في الصين مقابل سعر منافس جدا يبلغ  99 دولار (أي ما يعادل 3.000 جنيها مصريا)، ومتوفرة باللونين الأسود والأبيض.

 

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مميزات ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 4

تتميز ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 4، بشاشة من نوعAMOLED، بقياس 1.97 بوصة بدقة واضحة تبلغ 390 × 450 بكسل، وتعمل الشاشة النابضة بالحياة بمعدل تحديث سلس يبلغ 60 هرتز وتحقق سطوعا يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وتضمن لك هذه الشاشة رؤية واضحة تحت أشعة الشمس.

Redmi Watch 4

المراقبة الصحية الشاملة

وتوفر ساعة شاومي Redmi Watch 4، مستشعر لمراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ومستشعر SpO2 لتتبع مستوى الأكسجين في الدم، وتتبع النوم والتوتر، وجهاز مراقبة الدورة الشهرية للسيدات، وتسجل الساعة التغيرات في معدل ضربات القلب على مدار اليوم، واتجاهات معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتوفر تمارين التنفس لإدارة التوتر بشكل فعال.

Redmi Watch 4

أوضاع رياضية متعددة

وتلبي ساعة شاومي Redmi Watch 4، احتياجات عشاق اللياقة البدنية من خلال أكثر من 150 وضعا رياضيا، بعضها يتميز بالكشف التلقائي، كما يقوم نظام GPS المدمج بتتبع الأنشطة الخارجية بدقة، مما يوفر بيانات دقيقة عن التدريبات الخاصة بك.

عمر بطارية طويل

تعمل ساعة Redmi Watch 4 ببطارية قوية تبلغ سعتها 470 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن قدرة تحمل مذهلة تصل إلى 20 يوما مع الاستخدام العادي، وبالنسبة للمستخدمين الأكثر نشاطا، تعمل البطارية لمدة 10 أيام للاستخدام المكثف و18 ساعة لتتبع نشاط GNSS.

Redmi Watch 4

الاتصال الذكي

تبقيك ساعة Redmi Watch 4 على اتصال دائم بهاتفك الذكي باستخدام تقنية Bluetooth 5.3، التي تدعم الاتصال الصوتي ووضع SOS للطوارئ، وتتميز الساعة أيضا باتصال NFC، مما يتيح وظائف مثل الدفع بدون تلامس والتوافق مع أقفال أبواب شاومي الذكية.

تصميم مقاوم للماء

زودت شاومي ساعة Redmi Watch 4 بتصميم مقاوم للماء وفقا لمعيار 5ATM ومجهزة بمستشعر سداسي المحاور عالي الدقة، ويمكنها البقاء تحت المياه لعمق يصل إلى 50 مترا، مما يجعله مناسبًا لتتبع السباحة والأنشطة المائية المختلفة.

وظائف متعددة الاستخدامات

بالإضافة إلى الصحة واللياقة البدنية، تعمل ساعة Redmi Watch 4 كرفيق متعدد الاستخدامات مع ميزات مثل المساعد الصوتي XiaoAI، وNFC متعدد الوظائف للمدفوعات المريحة، ودعم دفعات Alipay ثنائية الأبعاد بدون اتصال بالإنترنت.

تشتمل الميزات الإضافية على تتبع النوم ومراقبة التوتر وتمارين التنفس وأدوات التحكم في جهاز Xiao AI والمزيد.

Redmi Watch 4
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