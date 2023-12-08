شاومي تخفض سعر الجهاز اللوحي Redmi Pad

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، جهازها اللوحي المسمي Redmi Pad في شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي تم تقديمه في 3 تكوينات لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، ويباع في بعض الأسواق العالمية كجهاز لوحي منخفض التكلفة.

وبعد مرور عام على إطلاقه، قامت العلامة التجارية الصينية شاومي بخفض أسعار تابلت Redmi Pad في بعض الأسواق، حيث تلقى الخيار الأساسي من الجهاز اللوحي حاليا في الهند تخفيضا في السعر قدره 3000 روبية، فهو يتوفر حاليا مقابل سعر يبدأ من 14999 روبية هندية (أي ما يعادل 5.560 جنيها مصريا)، بدلا من 17999 روبية هندية (أي ما يعادل 6.672 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت.

مواصفات تابلت شاومي Redmi Pad

وأما بالنسبة للمواصفات الأساسية للجهاز، فإن تابلت شاومي Redmi Pad، يحتوي على شاشة مقاس 10.6 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض 2K، تبلغ دقتها 1200 × 2000 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية وذروة سطوع تبلغ 400 شمعة في المتر المربع.

ويمتاز تابلت شاومي Redmi Pad، بكاميرات أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابكسل، ومزودا بـ 4 مكبرات صوتية مدمجة في الإطارات الجانبية للجهاز مع تقنية Dolby Atmos.

ويتم تشغيل تابلت شاومي Redmi Pad، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك، من نوع Helio G99، مع وحدة معالجة الرسوميات ARM Mali-G57، ويأتي الجهاز اللوحي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويتميز تابلت شاومي الجديد Redmi Pad، بإطار مصنوع من الألومنيوم ولوحة أمامية مصنوعة من الزجاج، ويتوفر الجهاز اللوحي بنماذج تدعم شبكات 5G أو LTE، ويعمل بواجهة المستخدم MIUI 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويحزم تابلت شاومي Redmi Pad، بطارية عملاقة بقوة 8000 مللى أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن بقدرة 18 وات، وتدوم البطارية حتى 10 ساعات من مشاهدة محتوى الفيديو.

