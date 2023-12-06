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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يتحدى سامسونج وآيفون.. موبايل شاومي الرائد يتفوق على منافسيه بهذه المواصفات

Redmi K70 Ultra
Redmi K70 Ultra

تواصل شركة شاومي Xiaomi، توسيع تشكيلة منتجاتها الرائدة، حيث تحقق الشركة حاليا أرقاما قياسية في المبيعات تزامنا مع طرح سلسلة Xiaomi 14، وتحقق نجاحا كبيرا في السوق الرئيسية ذات الأسعار المعقولة مع سلسلة Redmi K70. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تكشف التسريبات الأخيرة أن عملاقة التكنولوجيا الصينية شاومي تعتزم إضافة جهاز جديد ضمن تشكيلة Redmi K70 المنتظرة، والتي تتضمن ثلاث طرازات هي: K70 وK70 Pro وK70e، وسينضم إليهم إصدارا رابع مميز تحت اسم Redmi K70 Ultra، إليك فيما يلي مواصفاته الرئيسية.

 

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مواصفات هاتف شاومي Redmi K70 Ultra

سيتم تشغيل هاتف شاومي المرتقب Redmi K70 Ultra، بواسطة معالج ميدياتك القوى Dimension 9300، ومن المتوقع إطلاق الهاتف في الربع الأول من عام 2024.


وكشفت محطة التسريبات الموثوق بها Digital Chat Station، معلومات تشير إلى أن شركة شاومي تعمل على تطوير هاتف ذكي جديد يحمل اسم Redmi K70 Ultra، مدعوما بمعالج ميدياتك Dimensity 9300. 

ومن المتوقع أن يتميز هذا الجهاز بتكوينات مميزة، ويتميز بترقيات مقارنة بطراز الطبقة العليا الحالي Redmi K70 Pro، والمزود بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، وشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 2K تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

ومن المتوقع أن يشارك Redmi K70 Ultra مواصفات مماثلة مع Redmi K70 Pro ولكن مع اختلافات ملحوظة، سيتميز طراز K70 Ultra بمعالج Dimensity 9300 الأكثر قوة، وقد يقدم أداءً فائقًا مقارنة بـ Snapdragon 8 Gen 3 في K70 Pro. 

وتشير التسريبات أيضا إلى تحسين قدرات الكاميرا وعمر البطارية الممتد لجهاز K70 Ultra، الذي يضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 150 وات.

ومن المتوقع أن يشتمل نظام الكاميرا الذي تمت ترقيته على مستشعر رئيسي جديد بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر فائق الدقة بدقة 108 ميجابكسل، ومن المقرر أن يظهر هاتف Redmi K70 Ultra لأول مرة في الربع الأول من عام 2024، ليدخل الساحة التنافسية ضد الهواتف الذكية المتطورة مثل Galaxy S24 Ultra وiPhone 15 Pro Max.

المواصفات المتوقعة لهاتف Redmi K70 Ultra:

- الشاشة: من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 2K مع معدل تحديث 120 هرتز
- المعالج: ميدياتك من نوع Dimensity 9300.
- الذاكرة العشوائية رام : بسعة 8 جيجابايت + 12 جيجابايت + 16 جيجابايت.
- التخزين الداخلى: بسعة 128 جيجا + 256 جيجا+ 512 جيجا + 1 تيرابايت.
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 108 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجابكسل.
- البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 150 وات.

Redmi K70 Ultra
شاومي Xiaomi سلسلة Redmi K70 Redmi K70 Ultra مواصفات Redmi K70 Ultra

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