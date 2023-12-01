وحش الكاميرا.. تسريبات تكشف أسرار هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا أحدث هواتفها الذكية الرائدة، تحت اسم Xiaomi 14 و14 Pro في الصين، وفقا لتقرير جديد، تستعد عملاقة التقنية الصينية لإطلاق إصدار ثالث ضمن تشكيلة الفلاجشيب المميزة ستطلق عليه اسم Xiaomi 14 Ultra، وهو هاتف ذكي أكثر قوة مزود بنظام كاميرا رباعية وفتحة متغيرة أسرع.

ويشير تسرب جديد بواسطة Tipster Digital Chat Station إلى أنه من المتوقع أن يحتوي هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 14 Ultra، على 4 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، بما في ذلك مستشعر رئيسي بفتحة متغيرة أوسع f / 1.6-f / 4.0.

هاتف رائد مزود بنظام كاميرا رباعية وفتحة متغيرة أسرع

وسيكون هذا بمثابة ترقية كبيرة مقارنة بطراز شاومي السابق Xiaomi 13 Ultra، الذي كان مزودا بفتحة مزدوجة تتراوح من f/1.9 إلى f/4.0، تسمح الفتحة الأوسع بدخول المزيد من الضوء إلى مستشعر الكاميرا، مما قد يؤدي إلى صور ومقاطع فيديو أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتشير التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi 14 Ultra سيكون له أطوال بؤرية أصلية تبلغ 0.5x و1x و3.2x و5x.

تسرب جديد بواسطة Tipster Digital Chat Station

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا أن يتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra، بميزة جديدة تسمح للعدسة بالتغيير أثناء الفيديو، اعتمادا على مقدار الضوء الذي يصل إلى المستشعر، ومن المفترض أن يساعد هذا في تقليل الضوضاء وتحسين الجودة الإجمالية لتسجيلات الفيديو.

ولم تصدر شركة شاومي بعد أي إعلانات رسمية لهاتف Xiaomi 14 Ultra، لكن الشائعات تشير إلى أنه من المقرر إطلاقه في أبريل 2024 تقريبا.

وبالمقارنة، يمتاز إصدار شاومي المميز Xiaomi 13 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل، ويحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويأتي Xiaomi 13 Ultra، مزودا بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، وبجودة عرض Quad HD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

ويعمل Xiaomi 13 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويحتوى Xiaomi 13 Ultra، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي بقدرة 90 وات يتم شحنها من 0٪ إلى كامل في 40 دقيقة فقط، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات وإمكانيات الشحن اللاسلكي العكسي.

