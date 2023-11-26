بطارية 6500 مللي أمبير.. نوبيا تطلق موبايل خارق للألعاب بـ24 ألف جنيه

كشفت شركة نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE الصينية، عن هاتف Red Magic 9 Pro الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد المخصصة للألعاب على الإطلاق.

ويقدم هاتف Red Magic 9 Pro من نوبيا حزمة مواصفات شاملة، ليس فقط للاعبين ولكن أيضا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز عالي الأداء مزود بأحدث التقنيات، بدءًا من معالجه القوي ونظام التبريد المتقدم وحتى شاشته الرائعة وقدرات الشحن السريع، يبرز هاتف Red Magic 9 Pro في سوق الهواتف الذكية المزدحم بإمكانات فائقة لا مثيل لها جاءت كالتالي.

سعر ومواصفات ريد ماجيك 9 برو

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، للحجز المسبق حاليا في الصين مقابل سعر يبدأ من 799 دولار (أي ما يعادل24.607 جنيها مصريا)، وسيبدأ شحن الهاتف الفعلى بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

يتمتع هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro الجديد بأداء ممتاز وسرعة عالية في الأداء بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Adreno 740، مما يوفر أداءً سلسًا.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، كما يعد هاتف Red Magic 9 Pro أعجوبة متعددة المهام، حيث يتعامل مع جلسات الألعاب والتطبيقات الثقيلة بسهولة.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

ويأتي هاتف Red Magic 9 Pro مزودا بشاشة عالية الدقة Full HD+ من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز ومعدل تحديث يعمل باللمس يبلغ 960 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية غامرة.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

ومع عمق ألوان 10 بت، ونطاق ألوان DCI P3 بنسبة 100 %، ونظام تعتيم عالي التردد يبلغ 1440 هرتز PWM، تنبض كل التفاصيل بالحياة على الشاشة، ولا تقتصر شاشة Red Magic 9 Pro على الصور النابضة بالحياة فحسب؛ كما تتميز أيضا بدعم تعتيم التيار المباشر لراحة العين ويصل إلى ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة في المتر المربع.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

ويعد إعداد كاميرا الجهاز مثيرا للإعجاب بنفس القدر، حيث يتميز الهاتف بمستشعر رئيسي من إمناج شركة سامسونج من نوع Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وتعد هذه الكاميرات بصور مفصلة ونابضة بالحياة، تلبي احتياجات عشاق الألعاب والتصوير الفوتوغرافي.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

ومن بين إحدى الميزات البارزة هي تقنية التبريد السائل ICE 12.0، وهو نظام تبريد متطور مكون من 9 طبقات، تعمل المكونات مثل مروحة الطرد المركزي النانوية الخفيفة للغاية، ومجرى الهواء الوادي البارد، ورقائق النحاس فائقة التوصيل، والجيل الحراري، والجرافين، ومشتت الحرارة VC في تناغم للحفاظ على برودة الجهاز أثناء جلسات الألعاب المكثفة.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

ويتم تشغيل كل هذه الميزات ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، مما يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل، وفي غصون 35 دقيقة فقط، يمكن شحن هاتف Red Magic 9 Pro بالكامل، مما يبقيك في اللعبة دون انقطاع طويل.

وتشتمل الميزات التي تركز على الألعاب بالهاتف، على مفاتيح كتف تعمل باللمس بسرعة 520 هرتز، مما يوفر تجربة تحكم سلسة بأصابع متعددة، كما تعمل مكبرات الصوت الاستريو المزدوجة المزودة بصوت Snapdragon، والتي تدعم الصوت بدون خسارة بمعدل 96 كيلو هرتز وتوفر زمن وصول منخفض يبلغ 48 مللي ثانية، على تعزيز تجربة الصوت، وتغمر المستخدمين في بيئة صوتية غنية.