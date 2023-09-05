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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبيه آيفون بسعر رخيص.. إطلاق هاتف ZTE Axon 50 Lite بكاميرا ثلاثية

ZTE Axon 50 Lite
ZTE Axon 50 Lite

أطلقت شركة  ZTE  هاتفها الجديد طراز  ZTE Axon 50 Lite في المكسيك، وهو الموبايل الثاني في سلسلة Axon 50 بعد Axon 50 Ultra، الذي تم الإعلان عنه في الصين في وقت سابق من هذا العام. 

مواصفات ZTE Axon 50 Lite

وفقا لتقرير موقع gizmochina يعد Axon 50 Lite عرضًا مناسب جدا لذوي الدخل المتوسط والمحدود والذين يريدون هاتفا اقتصاديا بمواصفات معقولة، هو هاتف متوسط المدى مزودًا بميزات جديرة بالإعجاب مثل شاشة FHD + وكاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وتصميم نحيف.

ZTE Axon 50 Lite

يتميز  ZTE Axon 50 Lite  بشاشة عرض نوعها IPS LCD مقاس 6.6 بوصة مع فتحة على نوتش قطرة الماء، وتوفر دقة Full HD + تبلغ 2408 × 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14، يعمل مع واجهة مستخدم  MyOS UI الخاصة بشركة ZTE، ويبلغ قياساته الطول والعرض والسمك 169.96 × 76.1 × 8.4 ملم.

في المقدمة، نجد في طراز  Axon 50 Lite  كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، بينما في اللوحة الخلفية توجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8 وعدسة دقة 2 ميجابكسل للقطات الماكرو وكاميرا ثالثة للعمق دقة 2 ميجابكسل أيضا. تبدو وحدة الكاميرا الثلاثية في Axon 50 Lite مشابهة تمامًا لمجموعة الكاميرا المتوفرة على أجهزة iPhone.

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تحت الغطاء، يتم تشغيل موبايل Axon 50 Lite بمعالج ثماني النواة غير معروف، بتردد ميقاتي 1.6 جيجا هرتز. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية سعة 10 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

يستمد الجهاز قوته من بطارية مدمجة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات. يأتي Axon 50 Lite مزودًا بميزات أخرى، مثل شريحتي اتصال من نوع SIM و5G، وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وBluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB-C، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومنفذ لسماعة الأذن مقاس 3.5 ملم.

سعر ZTE Axon 50 Lite ومدى توفره

من المقرر إطلاق ZTE Axon 50 Lite في المكسيك بسعر 250 دولار أمريكيا، وسيتم بيعه بألوان الأخضر والأسود والأرجواني.

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