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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحبي الفلاجشيب.. أفضل موبايلات من وان بلس OnePlus تنافس آيفون وسامسونج

أفضل موبايلات من
أفضل موبايلات من وان بلس OnePlus

تتميز هواتف الفئة الرائدة من شركة وان بلس الصينية بمواصفات قياسية حيث تقدم الهواتف تصميما مميزا مع معالجات قوية للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرات فائقة الدقة تقدم صورا رائعة، بالإضافة إلى بطاريات ذات سعة كبيرة وشاشات ذات جودة عالية. 

وبحسب موقع SlashGear فإن هناك عددا من هواتف وان بلس المميزة والتي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة من فئة الفلاجشيب أو الفئة الرائدة والتي تقدم إمكانات ممتازة للغاية يمكنها المنافسة مع هواتف آيفون وسامسونج وشاومي. 

 

هاتف وان بلس OnePlus 11

وجاء بشاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED مقاومة للمياه والغبار، مع تصنيف IP54، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision.

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلىكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع فلاش LED في الخلف.

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي مع ما  يصل لـ 16 جيجا بايت رام، وما يصل إلى 512 جيجا بايت مع نظام تبريد سائل VC للقضاء على الحرارة، ونظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OxygenOS 13، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

 

هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro

وجاء بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، مع معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتزا، ودعم تقنية HDR10+، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، و50 ميجابكسل للعدسة الواسعة، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب والتركيز، إلى جانب مستشعر AF،، وتدعم تصوير فيديو 4K، وكاميرا أمامية مميزة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، والشحن العكسي.

 

هاتف وان بلس OnePlus Nord N30  

يتميز بشاشة قياس 6.72 بوصة وجودة عرض +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تقريب 3x  ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل ،وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

 

ويعمل  بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695 SoC، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام، مع تخزين داخلي سعة 128 و 256 جيجابايت، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات مع منفذ شحن من نوع USB-C.   

 


 

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