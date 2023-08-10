موبايل أندرويد جديد بأرخص سعر ومواصفات رائعة

تم الكشف عن هاتف جديد من ZTE ، يتميز هاتف Blade A73 5G بشاشة IPS LCD بقياس 6.52 بوصة مع فتحة على شكل نوتش، ويوفر دقة HD + بدقة 720 × 1600 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9، ومعدل تحديث 90 هرتز.

للأمان، تم تجهيز الجهاز بمستشعر بصمة جانبي.

ويأتي مزودًا بنظام Android 13 مسبقًا مع طبقة من واجهة المستخدم الخاصة بـ ZTE.

يوجد هاتف Blade A73 5G معالج صيني Unisoc T760 والتي تدعم 5G.

يأتي مع 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، و128 جيجابايت من التخزين، وفتحة لبطاقة microSD لمزيد من التخزين، ويتضمن الجهاز بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يحتوي A73 على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بوحدة كاميرا دائرية، والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED.

يوفر الجهاز ميزات أخرى مثل Dual SI ، 5G، Wi-Fi 802.11ac ، Bluetooth 5.2 ، GPS ، NFC منفذ USB-C ، وسماعة رأس بقياس 3.5 مم.

سعر وتوفر ZTE Blade A73 5G

يتوفر ZTE Blade A73 5G بسعر حوالي 164 دولارًا في ماليزيا، ويأتي باللون الرمادي، ومن غير الواضح أي الأسواق الأخرى التي ستتلقى الهاتف.

بالإضافة إلى ما سبق، إليك بعض الميزات الأخرى التي يوفرها ZTE Blade A73 5G:

• دعم NFC

• ضوء فلاش LED أمامي للتصوير في الإضاءة المنخفضة

• قارئ بصمات الأصابع الجانبي لتسجيل الدخول الآمن

• دعم microSD لتوسيع مساحة التخزين

• منفذ USB-C للشحن السريع ونقل البيانات

• 3.5mm headphone jack for wired audio

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي 5G بميزانية محدودة، فإن ZTE Blade A73 5G يعد خيارًا جيدًا.

يوفر مجموعة ميزات جيدة مقابل السعر، بما في ذلك 5G، وشاشة FHD + ، وكاميرا 50 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير.