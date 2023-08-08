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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Oppo تشعر بالغلابة.. موبايل جديد بسعر رخيص مع كاميرا 50 ميجابكسل

 أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية رسميًا هاتفها الذكي الجديد Oppo A58 4G في الهند، بعد أن تم إطلاقه في إندونيسيا الشهر الماضي. يتميز الهاتف بشاشة جودةFull HD+ كبيرة بقياس 6.72 بوصة، ومعالج شركة ميدياتيك التايوانية Helio G85 ثماني النواة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. 

سعر هاتف Oppo A58 4G 
 

يتوفر Oppo A58 4G بسعر 14999 روبية (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري)، ويتوفر في لونين هما الأسود والأخضر. يمكن شراؤه الآن من Flipkart. 

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فيما يلي المواصفات الرئيسية للهاتف Oppo A58 4G : 



• شاشة Full HD+ مقاس 6.72 بوصة 

• معالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة 

• ذاكرة RAM 6 جيجابايت 

• سعة تخزين 128 جيجابايت 

• كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل 

• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل 

• بطارية 5000 مللي أمبير 

• شحن سريع 33 واط 

• نظام تشغيل Android 12 

يقدم Oppo A58 4G مواصفات جيدة في هذه الفئة السعرية، ويتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرا أساسية جيدة. كما أنه يدعم الشحن السريع، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول.

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