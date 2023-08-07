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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل..اشتري موبايل OPPO رائع للفئة المتوسطة 4200 جنيه فقط

بكاميرا 50 ميجابكسل..اشتري
بكاميرا 50 ميجابكسل..اشتري موبايل OPPO

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف أوبو OPPO A17 ليصل سعره بعد الخصم إلى 11449 روبية هندية (أي ما يعادل 4200 جنيه مصري تقريبا ).

بكاميرا 50 ميجابكسل..اشتري موبايل Oppo رائع للفئة المتوسطة 4200 جنيه فقط


 

هاتف OPPO A17

 

يأتي هاتف أوبو OPPO A17 بشاشة بجودة HD + ، نوع + LCD، قياس 6.56 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وبجودة عرض HD +  تغطي الشاشة التدرج اللوني DCI-P3 بأكمله.  تتميز بوجود نوتش وحواف كبيرة حول الشاشة.

ويقدم الهاتف الذكي OPPO A17 على إعداد كاميرا مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما توجد  الكاميرا الأمامية  بوحدة تركيز ثابتة بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، ويتضمن إعداد الكاميرا الرئيسي ميزات مثل AI و 360 درجة Fill Light و Portrait Retouching و HDR وميزات التصوير الأخرى.

أحدث موبايلات Oppo.. بسعر زهيد وكاميرا عملاقة

ويزود هاتف OPPO A17 ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويتضمن بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

ويعمل هاتف OPPO A17 بنظام تشغيل Android 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12.1 ، كما أنه مزودا بمعيار مقاومة الماء IPX4 ، وقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ، ومنفذ USB-C.

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