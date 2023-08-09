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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب أهم ميزة في آيفون iPhone 15 الجديد .. والسعر مفاجأة

آيفون 15
آيفون 15

من المتوقع أن يكون آيفون 15 برو و15 برو ماكس أكثر تكلفة من آيفون 14 برو بواقع 100 دولار. ولكن هذا قد لا يكون مجرد زيادة في السعر ، حيث ذكرت مصادر أن أبل ستزيد أيضًا من سعة التخزين في طرازات Pro.

يبدأ آيفون 14 برو و14 برو ماكس بسعة 128 جيجابايت ، ويتراوح بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت ، ويصل إلى 1 تيرابايت كحد أقصى. وفقًا لـ Red Lotus Technology على Weibo ، سيبدأ طرازا 15 Pro بسعة 256 جيجابايت بدلاً من ذلك ، وسيحصلان على سعة تخزين جديدة تصل إلى 2 تيرابايت. يؤكد المدون الكوري yeux1122 سعة التخزين الجديدة البالغة 2 تيرابايت ، لكنه لا يؤكد زيادة سعة التخزين الأساسية.

إذا ذهبت إلى متجر أبل الآن ، فسترى أن آيفون 14 برو 128 جيجابايت يكلف 1000 دولار ، بينما يبلغ سعر 256 جيجابايت 1100 دولار. إذا كانت الشائعات أعلاه صحيحة ، فإن 15 Pro سعة 256 جيجابايت سيكلف نفس سعر 14 Pro سعة 256 جيجابايت. وهذا أمر جيد ، إلا إذا كنت تأمل ألا تنفق أكثر من 1000 دولار على جهاز Pro جديد.

تلعب أبل هذا النوع من الألعاب ، على سبيل المثال ، تكلفة أرخص iPhone (بخلاف SE) في عام 2020 نفس تكلفة أرخص iPhone (بخلاف SE) في عام 2019 ، 700 دولار في كلتا الحالتين. ولكن كانت هناك مشكلة - في عام 2020 كنت تحصل على iPhone 12 mini ، وليس iPhone 12 الأكبر ، والذي كان الآن 100 دولار أكثر من سابقه في عام 2019.

لذلك كانت هناك زيادة في السعر ، إلا إذا نظرت إليها من الزاوية الصحيحة ، فإن الأسعار ظلت كما هي. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستؤثر هذه الزيادة في السعر ،  مع التوقعات بأن الطلب على iPhone 15 سيكون أقل من iPhone 14 ، على مبيعات Apple.

يرجى ملاحظة أن هناك الكثير من التخمينات في الوقت الحالي والشائعات المتعلقة بالتخزين أو ارتفاع الأسعار قد تكون خاطئة (أو حتى كليهما). ولكن إذا ارتفعت الأسعار ، فسترتفع بنسب مختلفة في المناطق المختلفة وستتأثر بعض المناطق بشكل أسوأ من غيرها.

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