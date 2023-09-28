بـذاكرة 24 رام +1تيرابايت.. ZTE تطلق أقوى هواتف الألعاب بإمكانات جبارة

كشفت شركة ZTE الصينية، عن أحدث هواتف الألعاب بالأسواق في شهر يوليو الماضي، والتي تأتي تحت اسم Red Magic 8S Pro، وتتكون سلسلة Red Magic 8S Pro من طرازين هما Pro وPro Plus، يوفر الإصدار الأخير دعما أسرع للشحن بقدرة 165 واط ويأتي بتكوينات ذاكرة أعلى.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تأتي أعلى نسخة من سلسلة Red Magic 8S Pro، في إصدار محدود ينطلق تحت اسم Red Magic 8S Pro Plus Deuterium Edition، بذاكرة جبارة بسعة 24 جيجابايت رام + 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، والذي يتميز بلوحة زجاجية خلفية شفافة.

مواصفات الإصدار المحدود Red Magic 8S Pro Plus Deuterium Edition من ZTE

يأتي هاتف Red Magic 8S Pro Plus Deuterium Edition، مع مواصفات طراز Pro Plus نفسها، فهو يتميز بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1116 × 2480 بكسل، تدعم تغطية لونية DCI-P3، ومعدل لمس بتردد 1300 هرتز، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، مقاومة للصدمات والخدوش.

ويتمتع هاتف نوبيا الجديد Red Magic 8S Pro Plus Deuterium Edition، بكاميرا خلفية ثلاثية تأتي بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل على التوالي، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

الإصدار المحدود Red Magic 8S Pro Plus Deuterium Edition من ZTE

وزودت ZTE هاتف Red Magic 8S Pro Plus Deuterium Edition، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر ويمتاز الجهاز بنظام تبريد رائع زودته نوبيا بلوحة تخزين حرارية مصنوعة من الجرافين، وغرفة بخار، بالإضافة إلى ملف نحاسي، ولوحة تبديد الحرارة وقناة هواء للتبريد، وعلبة واقية.

ويحزم هاتف Red Magic 8S Pro Plus Deuterium Edition، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 165 وات والتي تقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 100% في غصون 14 دقيقة فقط.

يبلغ سعر الإصدار المحدود من هاتف Red Magic 8S Pro Plus Deuterium Edition، حوالى 1025 دولار أمريكي (أي ما يعادل 31600 جنيه مصري)، سيكون الهاتف متاحا للشراء بدءا من 7 أكتوبر المقبل عبر موقع شركة ZTE على الويب.