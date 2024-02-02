بخصم 48%.. ZTE تبيع أفضل هواتفها بسعر مخفض

يعد ZTE Axon 40 Pro، واحدا من أكثر هواتف شركة "زد تي إي" الصينية، المتميزة التي تتمتع بإمكانيات شبة رائدة مع سعر معقول.

وبعد مرور عامين على إطلاقه، قررت "زد تي إي"، تخفيض سعر هاتف ZTE Axon 40 Pro، إلى النصف تقريبا، وبسعر البيع الحالي، يقدم المنتج قيمة أكبر من الهواتف الجديدة ذات الأسعار المماثلة.

سعر ومواصفات هاتف ZTE Axon 40 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، حصل هاتف ZTE Axon 40 Pro، على خصم يصل إلى 48% من سعره عند الإطلاق، والذي تم إصداره في نسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت، مقابل سعر 465 دولار، ويتم بيعه حاليا مقابل سعر 220 دولار (أي ما يعادل 6.798 جنيها مصريا).

هاتف ZTE Axon 40 Pro

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف ZTE Axon 40 Pro، بشاشة منحنية بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD + تبلغ 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 144 هرتز، ومستوى سطوع الذروة 1000 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 870، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلي من نوع UFS 3.1.

ويحتوي هاتف ZTE Axon 40 Pro، على نظام كاميرا رباعي في الخلف يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالنسبة للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، يتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 16 ميجابكسل.



وعلاوة على ذلك، يأتي الهاتف مزودا بمكبرات صوت استريو مزدوجة، وواي فاي 6، وبلوتوث 5.1، ومحرك اهتزاز خطي على المحور السيني، ومستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، ويستمد هاتف ZTE Axon 40 Pro، طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات.