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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تخفض سعر وحش الألعاب iQOO Neo 7 Pro

iQOO Neo 7 Pro
iQOO Neo 7 Pro

تستعد العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو، لإطلاق هاتفها الذكي الجديد iQOO Neo 9 Pro يوم 22 فبراير في الهند.

وسيتم إطلاق الهاتف الذي يركز على الأداء مع كوالكوم الرائد للعام الماضي Snapdragon 8 Gen 2، وقبل الإطلاق، خفضت العلامة التجارية سعر طراز iQOO Neo 7 Pro في الهند.

 

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خصم على هاتف فيفو iQOO Neo 7 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، خفضت فيفو سعر طراز iQOO Neo 7 Pro، بسعة 8 + 128 جيجابايت، من 34.999 روبية هندية (أي ما يعادل 13.032 جنيها مصريا)، إلى 30.999 روبية هندية (أي ما يعادل 11.542 جنيها مصريا).

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف iQOO Neo 7 Pro، بشاشة عرض كبيرة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، كما تدعم الشاشة معايير HDR10 +، ومعدل أخذ عينات تعمل باللمس 360 هرتز.

iQOO Neo 7 Pro

ويعمل هاتف فيفو iQOO Neo 7 Pro، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، ووحدة معالجة الرسومات Adreno 730 وشريحة ألعاب مستقلة للحصول على أداء قوي.

ويقترن الهاتف مع خيارات ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلي UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، كما يعمل بواجهة فيفو FunTouchOS 13، قابل للترقية إلى Android 14 و15.

ويشتمل إعداد الكاميرا بـ هاتف فيفو iQOO Neo 7 Pro، على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يتم التقاط صور السيلفي بواسطة كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وتعمل البطارية بسعة 5000 مللي أمبير على تشغيل الجهاز بدعم الشحن الخارق FlashCharge بقدرة 120 وات، وتعمل مكبرات الصوت الاستريو مع الصوت عالي الدقة على تحسين تجربة الصوت، وتشتمل ميزات الأمان على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة، ويدعم الجهاز ثنائي شرائح الاتصال وشبكة الجيل الخامس 5G وشبكة واي فاي WiFi 6 وتقنية Bluetooth 5.2 ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

iQOO Neo 7 Pro
فيفو iQOO iQOO Neo 7 Pro سعر iQOO Neo 7 Pro مواصفات iQOO Neo 7 Pro

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