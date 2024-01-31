بكاميرا احترافية.. موبايل رائد من فيفو ينافس أجهزة سامسونج وشاومي

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الذكي الرائد Vivo X100 Pro، بشكل رسمي للبيع في الأسواق العالمية من ضمنها الهند في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تم طرحه في أوروبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت شركة فيفو عن أنه سيتم طرح الهاتف الجديد Vivo X100 Pro، للبيع فس أوروبا مقابل سعر يبدأ من 1199 يورو (أي ما يعادل 40.223 جنيها مصريا)، وهي أغلى سعرا مقارنة بالنسخة الهندية التي يبلغ سعرها 999 يورو (أي ما يعادل 33.521 جنيها مصريا).

مواصفات هاتف فيفو Vivo X100 Pro

وتطرح فيفو جهاز Vivo X100 Pro، للبيع في أوروبا في إصدار واحد فقط، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 512 جيجابايت.

ويعد Vivo X100 Pro أحد أفضل هواتف الكاميرا من فيفو لعام 2023، فهو يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبة بعدسة فائقة العرض مع ضبط تلقائي للصورة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Vivo X100 Pro

ويتميز هاتف فيفو Vivo X100 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، تبلغ 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتقنية +HDR10، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

Vivo X100 Pro

ويستمد هاتف Vivo X100 Pro، طاقته من بطارية بقوة 5400 مللي أمبير أسفل الغطاء مع شحن سلكي بقدرة 100 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، ويعمل الهاتف بواجهة فيفو الأحدث Funtouch 14، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

Vivo X100 Pro

ويتم تشغيل هاتف Vivo X100 Pro، بوساطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 9300، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Immortalis-G720 MC12.