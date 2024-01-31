عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا احترافية.. موبايل رائد من فيفو ينافس أجهزة سامسونج وشاومي

Vivo X100 Pro
Vivo X100 Pro

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الذكي الرائد Vivo X100 Pro، بشكل رسمي للبيع في الأسواق العالمية من ضمنها الهند في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تم طرحه في أوروبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت شركة فيفو عن أنه سيتم طرح الهاتف الجديد Vivo X100 Pro، للبيع فس أوروبا مقابل سعر يبدأ من 1199 يورو (أي ما يعادل 40.223 جنيها مصريا)، وهي أغلى سعرا مقارنة بالنسخة الهندية التي يبلغ سعرها 999 يورو (أي ما يعادل 33.521 جنيها مصريا).

 

هاتف اقتصادي مليئ بالميزات.. أرخص موبايل من فيفو يستاهل فلوسك

بكاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف متطور وبسعر منافس من فيفو يكتسح الأسواق

 

مواصفات هاتف فيفو Vivo X100 Pro

وتطرح فيفو جهاز Vivo X100 Pro، للبيع في أوروبا في إصدار واحد فقط، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 512 جيجابايت.

ويعد Vivo X100 Pro أحد أفضل هواتف الكاميرا من فيفو لعام 2023، فهو يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبة بعدسة فائقة العرض مع ضبط تلقائي للصورة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Vivo X100 Pro

ويتميز هاتف فيفو Vivo X100 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، تبلغ 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتقنية +HDR10، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

Vivo X100 Pro

ويستمد هاتف Vivo X100 Pro، طاقته من بطارية بقوة 5400 مللي أمبير أسفل الغطاء مع شحن سلكي بقدرة 100 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، ويعمل الهاتف بواجهة فيفو الأحدث Funtouch 14، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

Vivo X100 Pro

ويتم تشغيل هاتف Vivo X100 Pro، بوساطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 9300، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Immortalis-G720 MC12.

Vivo X100 Pro
فيفو vivo Vivo X100 Pro فيفو اكس 100 برو سعر فيفو اكس 100 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

مهيب عبد الهادي ينفعل على الهواء ويكشف سبب خروج مصر من أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

تشتري سامسونج ولا وان بلس.. OnePlus 12 ينافس Galaxy S24

جوجل تطلق هواتف Pixel 8 بـ لون ثوري جديد.. فيديو وصور

بـ44 ألف جنيه.. شاهد هاتف الألعاب الأسطوري من Asus بمواصفات خارقة

لو بتستخدم واتساب على كمبيوتر الشركة.. لازم تفعل الميزة الرهيبة دى

معالج جبار ورامات ضخمة .. موبايل جديد من ريلمي ينافس شاومي وهونر

شبيه آيفون وسعره رخيص جدا.. أحدث موبايل Infinix لمحدودي الدخل

أنحف هاتف قابل للطي.. هونر تغزو الأسواق بموبايل جديد

رامات 24 جيجابايت.. وان بلس نزلت موبايل جديد بأداء قوي ومواصفات جبارة

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

آخر فرصة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

مافيا التنقيب عن الآثار في المطرية.. السجن 7 سنوات عقوبة المتهمين بالقانون

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الحالة الجوية المتقلبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

عودة كيروش| اتجاه لإقالة فيتوريا.. ووزير الرياضة يُرحّب بعودة مدرب المنتخب السابق

بجاكيت قصير وبوت طويل.. نور الزاهد تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ