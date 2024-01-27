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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف اقتصادي مليئ بالميزات.. أرخص موبايل من فيفو يستاهل فلوسك

Vivo G2
Vivo G2

قدمت شركة فيفو Vivo، هاتفها الذكي الأحدث Vivo G2، كأحدث إضافة لمجموعة الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، والذي يتميز بمجموعة رائعة من الميزات بسعر اقتصادي جذاب، يأتي الجهاز بتصميم شاشة على شكل قطرة ماء، تدعم معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز، مما يضمن عرضا نابضا بالحياة وسريع الاستجابة.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo G2

تم تحديد سعر Vivo G2 عند حوالي 169 دولار (أي ما يعادل 5.225 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت من التخزين المدمج، ويتوفر الهاتف الذكي بمتغيرات بسعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بسعر 211 دولار، و225 دولار على التوالي.

 

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وسيجد عشاق التصوير السيلفي، كاميرا أمامية  بدقة 5 ميجابكسل، في هاتف فيفو Vivo G2، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل مزودة بفلاش LED، مما يوفر لقطات واضحة ومفصلة، ويبلغ حجم الجهاز حوالي  165.74×75.43×8.09 مليميتر ويزن 186 جراما، وفقا للشركة.

Vivo G2

وتحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف Vivo G2، بواسطة معالج ميدياتك من نوع  Dimensity 6020، المصنع باستخدام عقدة معالجة 7 نانومتر، تدعم وحدة معالجة مركزية، بتردد أقصى يبلغ 2.2 جيجا هرتز، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات من نوع Mali-G57 MC2.

ومن الميزات البارزة في Vivo G2 هي بطاريته القوية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب إمكانات الشحن بقدرة 15 وات عبر منفذ USB-C، وتشتمل الوظائف الإضافية على تقنية Bluetooth 5.1 ومقبس صوت مقاس 3.5 مليميتر وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للمصادقة البيومترية.

ويعمل هاتف Vivo G2، بواجهة فيفو OriginOS 3، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، وأكثر مما يجعل Vivo G2 خيارا جذابا للمستهلكين المهتمين بالميزانية الذين يبحثون عن هاتف ذكي مليء بالميزات هو شاشته الكبيرة من نوع IPS LCD بقياس 6.56 بوصة، عالية الدقة 720 × 1612 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز.

ويمكنك الحصول على ما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2 على Vivo G2، وتشمل خيارات الاتصال بشبكات الجيل الخامي 5G و 4G LTE وشبكة الواي فاي Wi-Fi 5 وتقنية Bluetooth 5.1 ونظام تحديد المواقع GPS ومنفذ شحن USB من النوع C، وتشتمل المستشعرات الموجودة مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر القرب، والبوصلة الإلكترونية، ومستشعر الوميض.

Vivo G2
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