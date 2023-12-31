بتصميم ومواصفات جبارة.. أحدث موبايلات فيفو Vivo تغزو الأسواق

طرحت شركة فيفو، تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro للبيع رسميا في الصين، بعد فترة من فتح باب الطلب المسبق التي شهدت ناجحا ساحقا، حيث تجاوز مبيعات المجموعة الجديدة مبيعات اليوم الأول لسلسلة Neo 8 بنسبة 200٪.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف فيفو الجديد iQOO Neo 9، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 321 دولار (أي ما يعادل 9.944 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 12+ 256 جيجابايت.

وذلك إلى جانب إصدار آخر مميز بسعة 16 + 1 تيرابايت، تبلغ تكلفته حوالى 447 دولار (أي ما يعادل 13.848 جنيها مصريا).

وبالنسبة لطراز iQOO Neo 9 Pro، يبلغ سعر الإصدار الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت حوالى 419 دولار (أي ما يعادل 12.980 جنيها مصريا)، أم التكوين الأعلى بسعة 16 + 1 تيرابايت، تبلغ تكلفته 559 دولار (أي ما يعادل 17.317 جنيها مصريا)، يأتي كلا الجهازين بأربعة خيارات للألوان: الأحمر، والأبيض الروحي، والأزرق البحري، والأسود القتالي.

iQOO Neo 9 Pro

مواصفات سلسلة فيفو iQOO Neo 9

تأتي سلسلة فيفو iQOO Neo 9، بشاشات منحنية من نوع OLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1260×2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ودعم HDR10، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها للمصادقة البيومترية.

ويتم تشغيل iQOO Neo 9 Pro بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9300، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x ومساحة تخزين داخلي من نوع UFS 4.0، فيما يعمل هاتف iQOO Neo 9، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، ويعمل كلا الهاتفين بواجهة المستخدم OriginOS 4 من فيفو المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

iQOO Neo 9

ويمتاز هاتف iQOO Neo 9 Pro بكاميرا مزدوجة، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلي جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بينما حصل هاتف iQOO Neo 9 على كاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وتحزم سلسلة iQOO Neo 9، بطارية بسعة 5160 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات والتي تقوم بشحن الجهاز من 0 إلى 40% في غصون 9 دقائق فقط.

وتتميز تشكيلة iQOO Neo 9، بوجود شريحة فيفو iQOO Q1 المخصصة لتحسين تجربة المشاهدة والألعاب، كما يحتوي الهاتفين على غرفة تبريد سائل VC تبلغ مساحتها 6043 مم² ومضخة طاقة شعرية مزدوجة الطبقة للمساعدة في تبديد الحرارة للحصول على أداء مستدام، ويحتوي هاتف iQOO Neo 9 Pro أيضا على هوائي 360 درجة لتحسين استقبال الإشارة والاتصال.