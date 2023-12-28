ببطارية تدوم 40 ساعة.. فيفو تطلق إيربودز بمواصفات مميزة وسعر رخيص

أعلنت شركة فيفو Vivo، في حفل إطلاق سلسلة iQOO Neo 9 عن سماعات الأذن اللاسلكية iQOO TWS 1e، والتي سيتم طرحها بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصلت عليها.

مواصفات سماعة فيفو iQOO TWS 1e

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من فيفو iQOO TWS 1e بتصميم يشبه سماعات آبل AirPods، مع براعم من النوع الموجود داخل الأذن وتستخدم أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون.

تحتوي سماعة فيفو iQOO TWS 1e، على برامج تشغيل مقاس 11 مليميتر وتتصل بالهواتف عبر تقنية الـ Bluetooth 5.3، وهي تدعم العديد من المؤثرات الصوتية، مثل ستيريو DeepX 3.0 والصوت البانورامي ثلاثي الأبعاد وMonster Sound للألعاب.

iQOO TWS 1e

وتتميز سماعة فيفو iQOO TWS 1e، بأنها حاصلة على تصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء، كما إنها توفر عناصر تحكم في إيماءات اللمس وتقترن بسلاسة مع أجهزة فيفو وiQOO.

وتوفر سماعات الأذن زمن وصول منخفض يصل إلى 55 مللي ثانية لجلسات الألعاب، كما أنها تأتي مزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) الذكية لتشغيل الوسائط وتقليل ضوضاء المكالمات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

iQOO TWS 1e

تتميز سماعة فيفو iQOO TWS 1e، بعمر بطارية يصل إلى 44 ساعة عند الشحن الكامل باستخدام علبة الشحن، مع إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، كما يمكن للسماعة اللاسلكية أن تدوم لمدة 11 ساعة بشحنة واحدة.

وتتوفر سماعة فيفو iQOO TWS 1e، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 25 دولار (أي ما يعادل 772 جنيها مصريا)، وهي متاحة في لونين هما باللون الأسود مع لمسات صفراء، بالإضافة إلى اللون الأبيض القياسي.