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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاقة السيلفي.. فيفو تطلق سلسلة S18 بقدرات تصويرية جبارة

Vivo S18 Pro
Vivo S18 Pro

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن ثلاثة أعضاء جدد في سلسلة (S) متوسطة المدى، تأتي المجموعة تحت اسم S18 وS18 Pro وS18e والتي تم إطلاقها بشكل رسمي في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشترك كل من S18 وS18 Pro في نفس التصميم المنحني للشاشات، حيث يقدم Pro كاميرات أكثر قدرة ومعالج من نوع Dimensity 9200+ مقارنة بـ Snapdragon 7 Gen 3 في S18، بينما يعمل إصدار S18e بواسطة معالج Dimension 7200 ويحتوي على شاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.67 بوصة.

 

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مواصفات فيفو Vivo S18 وVivo S18 Pro

تتميز سلسلة Vivo S18، بتصميم جذاب يتميز بعناصر مطرزة محفورة على الزجاج الخلفي، بالإضافة إلى جزيرة كاميرا كبيرة مقسمة بين مربعين حيث يحتوي النصف العلوي على الكاميرات بينما يتميز الجزء السفلي بضوء AuraLight LED وفلاش LED مخصص، AuraLight قابل للبرمجة بدرجات قوة مختلفة للضوء ودرجة الحرارة والتي تتكيف مع سيناريو التصوير.

ويشتمل إعداد الكاميرا في هاتف فيفو Vivo S18 Pro، على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر Sony IMX920 مقاس 1 / 1.49 بوصة وميزة OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung JN1 ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

وبالنسبة لطراز Vivo S18، زودته فيفو بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OV50E، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع  بدقة 8 ميجابكسل ومزودة بمستشعر OmniVision OV08D10.

ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرا أمامية مميزة بدقة 50 ميجابكسل، والتي تتميز بمجال رؤية 90 درجة والتركيز التلقائي، كاميرات السيلفي محاطة أيضا بمستشعرات فلاش LED مزدوجة ناعمة.

ويتميز كل من vivo S18 وS18 Pro بشاشات منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويعمل هاتف Vivo S18 Pro، بمعالج ثماني النواة من نوع MediaTek 9200+، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يقترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x، و  512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2، غير قابلة للتوسعة.

Vivo S18

ويتم تشغيل إصدار Vivo S18، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 3، والذي يقترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و  512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتعمل سلسلة S18 بواجهة المستخدم OriginOS 4 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 14، ويتميز كلا الهاتفين ببطاريات بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 80 وات.

وحددت فيفو سعر هاتف Vivo S18، بحوالى 322 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9.958 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 8 رام + 256 جيجابايت، بينما يبدأ سعر هاتف Vivo S18 Pro، من 448 دولار (أي ما يعادل 13.854 جنيها مصريا)، ويتوفر كلا الهاتفين للبيع في الصين، باللون الأسود والأخضر والفضي.

Vivo S18 Pro
فيفو vivo سلسلة Vivo S18 Vivo S18 Pro فيفو S18

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