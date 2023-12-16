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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعمر بطارية جبار.. فيفو تطلق إيربودز عالية الجودة بسعر رخيص

سماعة فيفو اللاسلكية
سماعة فيفو اللاسلكية الجديدة Vivo TWS 3e

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن سماعات الأذن اللاسلكية Vivo TWS 3e، والتي ستنضم إلى مجموعة العلامة التجارية الواسعة من سماعات الأذن ذات الأسعار المعقولة.

مواصفات Vivo TWS 3e

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تتميز سماعة فيفو Vivo TWS 3e، بعمر بطارية يصل إلى 11 ساعة من وقت التشغيل،  وتدعى الشركة أنه يمكنك الحصول على ما يصل إلى 44 ساعة من وقت التشغيل باستخدام علبة الشحن، وهو أعلى من بعض السماعات المتطورة.

 

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أما بالنسبة لأداء الصوت، فإن سماعة فيفو TWS 3e تحتوي على محركات ديناميكية مقاس 11 ملم، يمكن لمحركات التشغيل هذه، المقترنة بوضع الصوت البانورامي ثلاثي الأبعاد، توفير تشغيل صوتي مكاني غامر لتحسين جودة الصوت.

سماعة فيفو اللاسلكية الجديدة Vivo TWS 3e

وتركز سماعة Vivo TWS 3e، على زمن الوصول اللاسلكي، مع تشغيل وضع زمن الاستجابة المنخفض، ينخفض ​​إلى 55 مللي ثانية فقط، مما سيوفر تجربة صوتية عالية الاستجابة، كما زودتها فيفو بتقنية Bluetooth 5.3، والتي تعد واحدة من أحدث معايير اتصال بلوتوث في السوق.

ويمكن لـ TWS 3e توفير اتصالات لاسلكية سلسة وموثوقة، وتتمتع السماعات أيضا بدعم النقاط المتعددة، مما يسمح لك بإبقائها متصلة بأجهزة متعددة في نفس الوقت.

وتدعم سماعة فيفو Vivo TWS 3e تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، بهدف توفير العزلة المثالية عن العالم الخارجي عندما تحتاج إليها. كما أنه يحتوي على تقنية تقليل المكالمات بالذكاء الاصطناعي، والتي ستوفر تجربة اتصال رائعة.

وتبلغ تكلفة سماعة فيفو اللاسلكية الجديدة Vivo TWS 3e، حيث تباع في الصين مقابل سعر يبدأ من 180 يوانا صينيا أو 25 دولار (أي ما يعادل 772 جنيهًا مصريًا).

سماعة فيفو اللاسلكية الجديدة Vivo TWS 3e
فيفو vivo Vivo TWS 3e سماعة فيفو سماعة فيفو TWS 3e

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