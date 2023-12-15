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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات جبارة وسعر منافس.. موبايل فيفو الجديد يقهر سامسونج وiPhone

Vivo S18e
Vivo S18e

عقدت شركة فيفو Vivo، مؤخرا حدث إطلاق رئيسي لتقديم مجموعتها الجديدة المتميزة من الفئة المتوسطة في الصين والتي تسمى سلسلة Vivo S18، إلى جانب الهواتف الذكية الرائدة Vivo S18 وS18 Pro، أطلقت العلامة التجارية أيضا هاتفVivo S18e، وهو بديل مليء بالميزات وبأسعار معقولة، مقارنة بنظرائه باهظة التكلفة.

مواصفات هاتف فيفو Vivo S18e

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo S18e، بتصميم مميز ذات جسم مسطح وجوانب مسطحة مع جزيرة كاميرا دائرية الشكل، تتميز الواجهة الأمامية بشاشة مثقوبة محاطة بإطارات نحيفة، وبالمقارنة مع طرازي S18، يتميز هذا الطراز بتصميم أنحف، بقياس 7.69 مليميتر، ويزن حوالي 193 جراما. ويأتي مزودا بمعيار IP54 لمقاومة الماء والغبار.

 

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يتميز هاتف فيفو Vivo S18e، بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7200، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يدعم اتصال 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع  LPDDR4x بسعة 12 جيجابايت، إلى جانب خيارين لذاكرة التخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Vivo S18e

يعمل هاتف Vivo S18e بواسطة واجهة المستخدم OriginOS 4 من فيفو، المستندة إلى نظام الشغيل Android 14، ويعد بواجهة سهلة الاستخدام، وتكتمل بطاريته التي تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة بقدرة شحن فلاش بقدرة 80 وات، ويتميز الجهاز بمنفذ شحن من النوع C وتوصيل سماعة الرأس.

يأتي هاتف Vivo S18e، مع شاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 1800 شمعة في المتر المربع.

Vivo S18e

بالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتمتع هاتف فيفو Vivo S18e، بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، مدعمة بتقنية OIS، مصحوبة بعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

سعر هاتف Vivo S18e

وحددت فيفو سعر هاتف Vivo S18e، بـ 296 دولار (أي ما يعادل 9.154 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.

Vivo S18e
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