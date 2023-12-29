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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكامبرا سليفي 50 ميجابكسل.. فيفو تطلق أحدث إصدارات سلسلة Vivo V

Vivo V30 Lite
Vivo V30 Lite

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Vivo V، والتي تستهدف فئة المستخدمين من للشباب، وتتميز بمواصفات قوية مقابل سعر منخفض.

مواصفات هاتف فيفو Vivo V30 Lite

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف فيفو الجديد Vivo V30 Lite، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يعمل بسلاسة مع ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع  LPDDR4x بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

 

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ويتميز هاتف فيفو Vivo V30 Lite، بشاشة كبيرة من نوع E4 AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1800 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع سطوع يبلغ 1150 شمعة في المتر المربع.

Vivo V30 Lite

ويحزم هاتف فيفو Vivo V30 Lite، ببطارية كبيرة بقوة 4800 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم FuntouchOS 13 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتميز الهاتف الذكي بأربع كاميرات، منها كاميرا خلفية أساسية بدقة 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مصحوبة بفلاش دائري يسمى Aura Light، بينما يحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

وتشتمل بقية ميزات Vivo V30 Lite، على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة، وتصنيف IP54، واتصال NFC، واتصال 5G.

وحددت فيفو سعر هاتف Vivo V30 Lite، بـ 530 دولار (أي ما يعادل 16.392 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 12 رام + 256 جيجابايت، وهو متوفر للبيع حاليا في المكسيك باللون الأسود والوردي.

Vivo V30 Lite
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