بإمكانيات جبارة للألعاب.. فيفو تكشف عن سلسلة iQOO Neo 9

أطلقت شركة فيفو الصينية، أحدث هواتفها ضمن العلامة التجارية iQOO، ويتشابه هاتفي iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro إلى حد كبير في بعض المواصفات، من حيث التصميم وشاشات العرض والبطاريات.

مواصفات هاتفي iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتفي فيفو iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1260×2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ودعم HDR10، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها للمصادقة البيومترية.

وتقول iQOO إن شاشات سلسلة iQOO Neo 9، تتمتع "بالتحكم باليد المبللة"، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل الشاشة عندما يكونون مبللا أو متعرقين.

ونظرا لكونهما هاتفا يركزان على الألعاب، زودتهم فيفو شريحة iQOO Q1 المخصصة لتحسين تجربة المشاهدة والألعاب من خلال تقديم معدل إطارات ثابتة، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على غرفة تبريد سائل VC تبلغ مساحتها 6043 مم² ومضخة طاقة شعرية مزدوجة الطبقة للمساعدة في تبديد الحرارة للحصول على أداء مستدام.

iQOO Neo 9 Pro

ويتم تشغيل iQOO Neo 9 Pro بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9300، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، ويعمل هاتف iQOO Neo 9، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، ويعمل كلا الهاتفين بواجهة المستخدم OriginOS 4 من فيفو المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

ويحتوي هاتف iQOO Neo 9 Pro على كاميرا مزدوجة، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلي جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بينما يتميز هاتف iQOO Neo 9 بكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

iQOO Neo 9

وزودت فيفو هذه التشكيلة بنفس المستشعرات التي تستخدمها الكاميرات الأساسية والفائقة الاتساع في هاتف Vivo X100،ويحتوي هاتف iQOO Neo 9 Pro أيضا على هوائي 360 درجة لتحسين استقبال الإشارة والاتصال.

وتحزم هواتف سلسلة iQOO Neo 9، بطارية بسعة 5160 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات والتي تقوم بشحن الجهاز من 0 إلى 40% في غصون 9 دقائق فقط.

وحددت فيفو سعر هاتف iQOO Neo 9 Pro، بـ 2.999 يوان صيني (أي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويتوفر هاتف iQOO Neo 9، مقابل سعر يبدأ من 2.299 يوان صيني (أي ما يعادل 10 ألف جنيه مصري)، كلا الهاتفين الذكيين متاحان للطلبات المسبقة في الصين من خلال موقع Vivo الصيني الرسمي