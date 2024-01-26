بكاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف متطور وبسعر منافس من فيفو يكتسح الأسواق

أضافت شركة فيفو الصينية، عضو رابع لعائلة Vivo Y100، يوفر الإصدار الجديد مواصفات أكثر قدرة من بقية الحزمة بما في ذلك معالج قوي وشحن سريع بقدرة 80 وات، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo Y100 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y100 5G، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع سطوع يبلغ 1200 شمعة في المتر المربع.

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتميز هاتف Vivo Y100 5G، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وفلاش LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي، ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج أسفل الشاشة.

مواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo Y100 5G

ومن حيث البرامج، يعمل هاتف فيفو الجديد Vivo Y100 5G، بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، والذي يمكنه شحن البطارية من 1 إلى 45% في غصون 15 دقيقة فقط.

مواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo Y100 5G

وينبض بداخل هاتف فيفو Vivo Y100 5G، معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 4 Gen 2، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يعمل بسلاسة مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

مواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo Y100 5G

ويباع هاتف فيفو Vivo Y100 5G، في إندونيسيا مقابل سعر يبدأ من 246 دولار (أي ما يعادل 7.600 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر الإصدار بسعة 8 رام + 256 جيجابايت حوالي 256 دولار (أي ما يعادل 7.909 جنيها مصريا)، وهو متوفر باللون الأسود والبنفسجي.