يتحدى ارتفاع الأسعار.. فيفو Vivo تعلن عن موبايل رخيص الثمن

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، عن أحدث إصداراتها من الهواتف الاقتصادية تحت اسم Vivo G2، والتي تستهدف فئة المستخدمين من للشباب، وتتميز بمواصفات قوية مقابل سعر منخفض.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo G2



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo G2، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع سطوع يبلغ 480 شمعة في المتر المربع.

يعمل هاتف فيفو Vivo G2، بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 6020، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يعمل بسلاسة مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

Vivo G2

ويحزم هاتف فيفو Vivo G2، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 3 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

Vivo G2

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتميز هاتف Vivo G2، بكاميرا خلفية آحادية بدقة 13 ميجابكسل مصحوبة بفلاش LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي، ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج ضمن زر الطاقة.

وحددت فيفو سعر هاتف Vivo G2، بـ 160 يورو (أي ما يعادل 5.300 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 4 رام + 128 جيجابايت، وهو متوفر باللون الأسود.