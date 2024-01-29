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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم وبطارية 5000 مللي أمبير.. أحدث هواتف فيفو في الأسواق

هاتف فيفو vivo Y100
هاتف فيفو vivo Y100 5G

منذ أيام، أطلقت شركة vivo فيفو الصينية هاتفها المميز vivo Y100 5G والذي يضم عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، إلى جانب بطارية كبيرة تدعم الشحن فائق السرعة. 

 

وحصل هاتف فيفو vivo Y100 5G على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED قياس 6.67 بوصة، مع جودة عرض +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف فيفو vivo Y100 5G كاميرا مزدوجة خلفية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويعمل هاتف فيفو vivo Y100 5G بمعالج من نوع Snapdragon 4 Gen 2 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم للسوفت للسوفت وير Funtouch OS 14. 

      

ويحتوي هاتف فيفو vivo Y100 5G على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، يمكنها الاستمرار حتى 24 ساعة بعد الشحن مرة واحدة. 

 

 

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