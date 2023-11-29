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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بنظام كاميرا فريد من نوعه.. ZTE تكشف عن أفضل هواتفها

ZTE Nubia Z50S Pro
ZTE Nubia Z50S Pro

كشفت شركة ZTE الصينية، في شهر يوليو الماضي، عن أحد أفضل هواتف أندرويد الرائدة ضمن العلامة التجارية نوبيا تحت اسم ZTE Nubia Z50S Pro، والذي حصل علي تقنيات ممتازة وتصميم أنيق وعملي ونظام كاميرا فريد من نوعه.

ويأتي هاتف نوبيا Nubia Z50S Pro، بهيكل أنيق التصميم أبعاده 163.6 × 75.9 × 8.6 ملميتر، وزنه 228 جراما، يتميز بجزيرة كاميرا دائرية الشكل مشابهة لتلك الموجودة في هواتف Xiaomi 13S Ultra أو Oppo Find X6 Pro.

 

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مواصفات ZTE Nubia Z50S Pro

يتمتع هاتف نوبيا Nubia Z50S Pro، بمستشعر رئيسي من بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 بطول بؤري 35 مم، وهي واحدة من أفضل العدسات الفوتوغرافية، والتي تأتي مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل في الخلف، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وتعد هذه الكاميرات بصور مفصلة ونابضة بالحياة، تلبي احتياجات عشاق التصوير الفوتوغرافي.

ZTE Nubia Z50S Pro

أما عن شاشته فجاءت من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة عرض 1260× 2800 بكسل، ترددها 120 هرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع تقريبا، تتميز الشاشة بعمق ألوان 10 بت، مما يوفر تجربة بصرية غامرة.

ZTE Nubia Z50S Pro

يتم تشغيل هاتف نوبيا Nubia Z50S Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة بتردد 3.36 جيجا هرتز، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Adreno 740، مما يوفر أداءً سلسًا.

يأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، كما يعد هاتف Nubia Z50S Pro أعجوبة متعددة المهام، حيث يتعامل مع جلسات الألعاب والتطبيقات الثقيلة بسهولة.

ZTE Nubia Z50S Pro

من بين إحدى الميزات البارزة في هاتف نوبيا Nubia Z50S Pro، هي غرفة بخار ضخمة تبلغ مساحتها 4233 ملم مربع، تعمل على الحفاظ على برودة الجهاز أثناء جلسات الألعاب المكثفة.

ZTE Nubia Z50S Pro

يتم تشغيل كل هذه الميزات ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، مما يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل، وفي غصون 35 دقيقة فقط، يمكن شحن هاتف Nubia Z50S Pro بالكامل، مما يضمن لك الاستمرار في أداء مهامك أو التمتع بألعابك المفضلة دون انقطاع طويل.

يتوفر هاتف نوبيا Nubia Z50S Pro، في 3 ألوان هي الأسود والفضي والذهبي، مقابل سعر حوالى 460 يورو (أي ما يعادل15.624 جنيها مصريا).

ZTE Nubia Z50S Pro
ZTE نوبيا ZTE Nubia Z50S Pro Nubia Z50S Pro أفضل هواتف أندرويد

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