رامات 24 جيجابايت.. نوبيا تطلق هواتف الألعاب Red Magic 9 Pro

أطلقت العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE الصينية لصناعة الهواتف الذكية، سلسلة هواتفها الجديدة المخصصة للألعاب والمعروفة باسم Red Magic 9 Pro، والتي تتميز بإعدادات فائقة، بالإضافة إلى معالج متطور وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت.

وذكره موقع "gsmarena" التقني، تتضمن سلسلة نوبيا الجديدة هاتفين، هما Red Magic 9 Pro وRed Magic 9 Pro+، يقدم كلاهما بعضا من أكثر المواصفات إثارة للإعجاب في هواتف الألعاب حتى الآن، حيث يتميز الهاتفين الجديدين بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 مع تصميمات محسنة ومفاتيح كتف ومراوح تبريد RGB.

سعر ومواصفات سلسلة نوبيا Red Magic 9 Pro

تم تجهيز كلا هاتفي Red Magic 9 Pro، بشاشات AMOLED مسطحة بقياس 6.8 بوصة، من تصنيع شركة BOE الصينية، بدقة 1116 × 2480 بكسل تدعم معدل تحديث 120 هرتز، تأتي مع إطارات أنيقة مع عدم وجود قطع مرئي للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل المدمجة أسفل الشاشة.

وحصل الشاشات الموجودة على كلا الجهازين بما يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع وتوفر تعتيما يبلغ 2160 هرتز PWM لحماية العين، كما يوجد قارئ بصمات الأصابع UD والذي يعمل كجهاز لمراقبة معدل ضربات القلب.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

ويتميز كلا الهاتفين بنظام تبريد متطور من نوع ICE 13، والذي يغطي الآن مساحة إجمالية قدرها 10182 ملم2، وتدعى نوبيا أن نظام التبريد المحسن يعمل على خفض درجة حرارة تشغيل الهاتف أثناء جلسات اللعب الطويلة بما يصل إلى 18 درجة ويتميز بطبقة من الجرافين أسفل الشاشة بالإضافة إلى قناة هواء أكبر لتدفق الهواء بشكل أفضل، كما تدور المروحة الموجودة داخل الجهاز الآن بسرعة 22,000 دورة في الدقيقة وتتميز بتوصيل حراري محسّن بنسبة 30%.

تتميز جميع موديلات Red Magic 9 Pro بإطارات من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطيران وظهر زجاجي مسطح تماما بدون مستشعرات كاميرا بارزة، ويتميز قسم الكاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر سامسونج GN5 مع دعم للتثبيت البصري OIS، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ويوجد في المقدمة كاميرا 16 ميجابكسل تحت الشاشة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

وتعمل هواتف Red Magic 9 Pro، بواسطة واجهة المستخدم Red Magic OS 9.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الأقوى في العالم حاليا والذي يأتي من نوع Snapdragon 8 Gen 3 المطور من شركة "كوالكوم" الأمريكية بدقة تصنيع 4 نانومتر، مقترنا بمعالج رسومي من نوع Adreno 750.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

وزودت نوبيا طراز Red Magic 9 بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت، بينما حصل متغير Magic 9 Pro+ على ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 16 أو 24 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

وتأتي الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين في سعة البطارية وسرعات الشحن، حيث يتميز هاتف Red Magic 9 ببطارية تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 80 وات، بينما يحصل هاتف 9 Pro+ على بطارية أصغر بسعة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 165 وات، ويتميز كلا الهاتفين أيضا باتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 5.3 بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس ومكبر الأشعة تحت الحمراء.

هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro

ويأتي كلا الهاتفين بالألوان الأسود والأبيض الشفاف والأسود الشفاف، يبدأ سعر هاتف Nubia Red Magic 9 Pro من 620 دولار (أي ما يعادل 19.158 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 8 رام + 256 جيجابايت

ويبدأ سعر طراز Red Magic 9Pro+، من 775 دولار (ي ما يعادل23.947 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 16 رام + 256 جيجابايت، وستبدأ المبيعات الرسمية لكلا الهاتفين في الصين يوم 28 نوفمبر، بينما سيتم تفصيل الأسعار الدولية والتوفر في وقت لاحق.