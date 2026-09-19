تقدم كبير.. ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية وموانئ وسفن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ع ضرب أهداف خلال الغارات الليلية على أوكرانيا، مستهدفة بنى ومواقع عسكرية بهدف شل القدرات الأوكرانية.

وأغار الطيران الروسي على مركز الجمارك والخدمات اللوجستية في مجمع "كوبيلوف" بمنطقة كييف، حيث كانت تُخزَّن شحنات عسكرية قادمة من أوروبا.

وجرى استهداف جسر عائم فوق نهر دنيستر، كان يُستخدم لنقل شحنات عسكرية قادمة من رومانيا وميناء إسماعيل.

كما جرى ضرب سفينة في ميناء تشيرنومورسك، بعد إفراغها حمولة عسكرية.

وجرى استهداف سفينتين لنقل البضائع الجافة كانتا تنقلان إمدادات للجيش الأوكراني إلى ميناء أوديسا.

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن *قنابل FAB-500 استهدفت قاعدة تابعة للحرس الوطني الأوكراني في منطقة دونيتسك.

وأضافت أن *صواريخ Kh-39 أصابت مركزاً لتشغيل الطائرات المسيّرة الأوكرانية في منطقة خاركيف.

وأعلنت الدفاع الروسية، تحرير أكثر من 5300 كيلومتر مربع من الأراضي وما يزيد عن 220 بلدة منذ بداية العام.

وقالت الوزارة الروسية أنه في شهر سبتمبر الجاري أصبحت أكثر من 670 كيلومتراً مربعاً و27 بلدة تحت السيطرة الروسية.

وأكدت أن القوات المسلحة ستزيد من وتيرة هجماتها في جميع الاتجاهات في إطار العملية العسكرية الخاصة، وخاصة أنه تم تتويج ذلك بالسيطرة على 9 بلدات في مقاطعة خاركوف والأوكرانيون يتكبدون نحو 700 إصابة بشرية.

