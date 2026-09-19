واشنطن بوست: تكلفة الحرب على إيران بلغت 43.6 مليار دولار حتى أول سبتمبر

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن تقديرات للقيادة المركزية الأمريكية تشير إلى أن تكلفة الحرب على إيران بلغت نحو 43.6 مليار دولار حتى أوائل سبتمبر، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، يتجاوز هذا الرقم بكثير التقديرات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، كما أنه لا يشمل التكاليف المستقبلية التي قد يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون، ومن بينها مليارات الدولارات اللازمة لإعادة بناء أو إصلاح منشآت عسكرية أمريكية تضررت أو دُمرت في الخارج.

وأوضحت الوثيقة أن إجمالي التكلفة يتضمن نحو 28 مليار دولار لتعويض الذخائر التي استُهلكت خلال الصراع، الذي بدأ في 28 فبراير ، إلى جانب أكثر من 4.3 مليار دولار قيمة معدات عسكرية فُقدت أو لحقت بها أضرار.

وبحسب توزيع النفقات على أفرع القوات المسلحة، تصدرت القوات الجوية القائمة بتكاليف تشغيل تجاوزت 6.6 مليار دولار، تلتها القوات البحرية بنحو 2.2 مليار دولار، ثم القوات البرية بتكاليف بلغت قرابة 1.6 مليار دولار.

وفي تقدير منفصل، قال مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية، في تقرير صدر هذا الأسبوع، إن تكلفة الحرب بلغت نحو 38 مليار دولار حتى يوليو، مضيفًا أن النفقات قد ترتفع بمقدار يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار شهريًا، بحسب مستوى حدة القتال.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» قد قدرت في وقت سابق أن تكلفة الحرب ستصل إلى 37.5 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر ، إلا أن هذا التقدير لا يشمل، وفق «واشنطن بوست»، الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية التي تعرضت لهجمات إيرانية في أنحاء المنطقة.

خلاف بشأن حصيلة قتلى القوات الأمريكية

وفي سياق متصل، ذكرت «واشنطن بوست» أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد يكون أعلى من الأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم تكشف عن هوياتهم، أن عدد الوفيات العسكرية بلغ ما لا يقل عن 22 حالة، أي بزيادة أربع حالات عن الأرقام الواردة في قاعدة البيانات العامة التابعة للبنتاغون.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مسؤول آخر لم تكشف عن هويته، إلى أن بعض الوفيات التي لم يُعلن عنها رسميًا لا ترتبط بصورة مباشرة بالصراع المستمر منذ أشهر، لكنها شملت عسكريين أمريكيين كانوا موجودين في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة العمليات القتالية.

في المقابل، نفى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث هذه المعلومات، وهاجم التقرير في منشور عبر منصة «إكس»، واصفًا إياه بأنه «كذبة كاملة».