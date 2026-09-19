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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تجري انتخابات برلمانية في مناطق سيطرت عليها من أوكرانيا خلال الحرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

تجري روسيا، للمرة الأولى، انتخابات برلمانية تشمل سكان المناطق التي أعلنت موسكو ضمها من أوكرانيا بعد بدء غزوها الشامل قبل أكثر من أربع سنوات ونصف، في خطوة تأتي ضمن جهود الكرملين لترسيخ سيطرته على الأراضي التي استولى عليها خلال الحرب.

 وأدانت السلطات الأوكرانية بشدة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها غير قانونية، فيما قال ناشط في مجال حقوق الإنسان إن السكان في تلك المناطق يتعرضون لضغوط للمشاركة في الانتخابات.

 وبدأت عملية التصويت في مختلف أنحاء روسيا الجمعة، وتستمر حتى الأحد بهدف رفع نسبة المشاركة، بينما انطلقت عملية الاقتراع في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وكذلك في بعض المناطق الروسية الحدودية، منذ نهاية الشهر الماضي. وبررت السلطات الروسية تمديد فترة التصويت باعتبارات أمنية.

 وتقول السلطات الروسية إن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، التي يطلق عليها المسؤولون الروس غالباً اسم «المناطق الجديدة»، تضم أكثر من 3.5 مليون ناخب. وكانت موسكو قد أعلنت ضم هذه المناطق في سبتمبر 2022، رغم أنها لم تكن خاضعة بالكامل لسيطرتها في ذلك الوقت، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي.

 وفي أحد مراكز الاقتراع في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة دونيتسك، أدلى الناخبون بأصواتهم في صندوق اقتراع، بينما وقف جندي روسي مسلح بالقرب منهم يراقب عملية التصويت.

بوتين يشدد على أهمية التصويت في المناطق التي ضمتها روسيا

 شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه الأربعاء، على أهمية مشاركة سكان تلك المناطق في انتخابات مجلس الدوما، الغرفة الأدنى في البرلمان الروسي، مشيراً إلى أنهم يصوتون للمرة الأولى في انتخابات المجلس منذ ما وصفه بـ«إعادة توحيدهم مع روسيا».

 كما أشار بوتين إلى أن الجنود الروس المشاركين في القتال سيدلون بأصواتهم في الانتخابات.

 وتُجرى عملية التصويت أيضاً في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي أعلنت روسيا ضمها عام 2014.

 وتُعد هذه الانتخابات أول انتخابات لمجلس الدوما تُجرى في زمن الحرب، فيما يرى منتقدون أنها تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للكرملين وإظهار الدعم الشعبي للحرب.

 وقال بوتين إن مشاركة الناخبين واختيارهم «ستظهر مجدداً أن ملايين الأشخاص يقفون خلف مقاتلينا»، مضيفاً أن الشعب الروسي «موحد» بقيم وذاكرة تاريخية ومشاعر مشتركة تجاه الوطن.

 أوكرانيا تحث الدول على عدم الاعتراف بالانتخابات

 وصفت السلطات الأوكرانية إجراء الانتخابات في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية بأنه غير قانوني، وحثت الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية على عدم الاعتراف بالانتخابات أو نتائجها.

 كما حذرت المواطنين الأوكرانيين من أن المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية في تلك المناطق قد تعرضهم للمساءلة الجنائية.

 ودعت تسع منظمات أوكرانية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، سكان المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية إلى عدم المشاركة في التصويت.

 وقالت المنظمات: «نحث سكان المناطق المحتلة مؤقتاً، قبل كل شيء، على حماية حياتهم وصحتهم والحرص على سلامتهم».

 وأضافت أن إجراء الانتخابات الروسية في تلك المناطق يمثل محاولة لاستخدام العملية الانتخابية لإضفاء الشرعية على الاحتلال الروسي ومحاولة ضم الأراضي الأوكرانية.

 من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند إن إجراء التصويت في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية يمثل «انتهاكاً صارخاً آخر للقانون الدولي»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي «لن يعترف أبداً» بإجراء ما وصفها بـ«الانتخابات الوهمية» في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، ولا بنتائجها.

روسيا أوكرانيا الحرب على أوكرانيا دونيتسك لوغانسك

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