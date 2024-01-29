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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث هاتف Honor بمواصفات ستذهلك

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث
بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث هاتف Honor بمواصفات ستذهلك

بعد عودة العلامة التجارية Honor  إلى السوق الهندية بنجاح مع هاتفها الأول، تستعد الآن لإطلاق هاتفها الثاني Honor X9B في هذا السوق الكبير. لم يتم الكشف عن تاريخ الإطلاق الرسمي بعد، ولكن التسريبات تشير إلى إمكانية الإعلان عنه بين 8 و 9 فبراير القادم.

وقبل الإطلاق الرسمي، ظهر الهاتف لفترة وجيزة على موقع Amazon India، وكشف عن بعض التفاصيل المهمة. أكد العرض أن إصدار Sunrise Orange سيأتي إلى الهند بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من سعة التخزين. كما يكشف العرض أن الهاتف سيتوفر بعرض مشترك يشمل سماعة Honor Choice Earbuds X5E، بالإضافة إلى ضمان لمدة 12 شهرًا على الشاشة والغطاء الخلفي، وضمان إضافي لمدة 24 شهرًا لصحة البطارية. كما يكشف العرض أن الهاتف سيتم إطلاقه بنظام التشغيل Android 13.

وبينما لم يتم تأكيد باقي المواصفات بعد، فمن المحتمل أن يكون الهاتف مطابقًا للطراز العالمي الذي يتميز بشاشة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. من المحتمل أن يكون مدعومًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 SoC، إلى جانب معالج الرسومات Adreno 710.

بالنسبة للتصوير، يمكن أن يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية قوية بدقة 108 ميجابكسل، مدعومة بكاميرا عريضة للغاية 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل. في حين أنه سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. سيتميز الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 5800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع سلكي 35 وات.

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