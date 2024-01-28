أخف من الريشة..موبايل Honor الجديد بسعر مميز جدا

تواصل شركة هونر Honor توسيع عائلتها من المنتجات وزيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية بشكل غير مباشر وفي إطار هذا المسعى، أعلنت الشركة اليوم عن توفر هاتفها القابل للطي Magic V2 في أوروبا. وقد انطلق الهاتف، الذي تم الكشف عنه في الصين في أواخر عام 2023، إلى السوق الأوروبية في حدث حضره أكثر من 400 من الصحفيين في ألمانيا.

سعر Honor Magic V2 في أوروبا:

كما ذكرنا سابقًا، Honor Magic V2 ليس هاتفًا جديدًا تمامًا. لذلك، من الأنسب مناقشة سعره الأوروبي قبل النظر إلى مواصفاته. سيتوفر الهاتف القابل للطي الذي طال انتظاره بدءًا من 26 يناير باللونين الأرجواني والأسود، بسعر 1699.99 جنيهًا إسترلينيًا / 1999 يورو.

بالمقارنة، تم تسعير إصدار 256 جيجابايت من Honor Magic V2 في الصين بمبلغ 8999 يوان، أي ما يعادل 1250 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. بناءً على ذلك، من الممكن القول أن الجهاز أغلى في أوروبا. ومع ذلك، هذا ليس مفاجئًا، حيث تكون أسعار الهواتف الذكية بشكل عام أقل في الصين بسبب اللوجستيات وغيرها من النفقات.

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مواصفات Honor Magic V2:

• شاشة OLED داخلية مقاس 7.9 بوصة، 2K + 120 هرتز.

• شاشة OLED خارجية مقاس 5.45 بوصة، FHD + 90 هرتز.

• معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus



• كاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل

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• كاميرا أمامية 50 ميجابكسل.

• بطارية 4610 مللي أمبير مع شحن سريع 66 واط.

• نظام تشغيل Android 13 مع Magic UI 7.0.

يبدأ سعر هاتف Honor Magic V2 من 1699 يورو.