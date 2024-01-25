ارجع اشتري موبايلات Nokia من تاني .. المفاجأة مذهلة

كما ذكرنا سابقًا عندما ناقشنا نوايا موتورولا فيما يتعلق بتحديثات Android 14، سنقول ذلك مرة أخرى - هناك بعض صانعي أجهزة Android الذين يتفوقون في إصدار التحديثات (على سبيل المثال Google و Samsung) وهناك البعض الآخر مثل موتورولا و HMD Global.

تحديث اندرويد 14 يصل أخيرًا لهاتف Nokia G42!

بدأت الأخيرة أخيرًا في طرح Android 14 اليوم على Nokia G42 ، الذي تم الإعلان عنه في يونيو الماضي. وهذا أول جهاز HMD يتلقى إصدار نظام التشغيل الجديد الذي أطلقته Google منذ عدة أشهر ، ونأمل ألا يكون الأخير - على الرغم من أن HMD لم تنشر بعد قائمة بالهواتف المؤهلة.

يبدو أن عملية الطرح بدأت في الهند فقط. يصل التحديث كمجموعة تنزيل لاسلكية بحجم 2.68 جيجابايت ، لذا تأكد من تنزيله عبر شبكة موثوقة وسريعة بما يكفي. بمجرد تثبيت التحديث ، ستكون على إصدار البرنامج V2.160 ، وستحصل على مستوى تصحيح أمان ديسمبر 2023.

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كما هو الحال دائمًا مع عمليات الطرح هذه ، ضع في اعتبارك أنه من المحتمل حدوث توزيع على دفعات ، لذلك إذا كان لديك G42 تم شراؤه من الهند ، فقد لا يكون قد ظهر الإشعار بعد. ومع بدء عملية الطرح الآن ، فلا ينبغي أن يستغرق الأمر سوى أيام قليلة. ثم نأمل أن تحصل عليه المزيد من البلدان.

تم رصد كل من Nokia G60 و Nokia X30 مؤخرًا على Geekbench تعمل بنظام Android 14 ، لذلك من الواضح أن HMD Global تختبر الإصدار لهما. ربما يعني هذا أنهما سيكونان التاليين في الصف.