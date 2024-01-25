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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ارجع اشتري موبايلات Nokia من تاني .. المفاجأة مذهلة

ارجع اشتري موبايلات
ارجع اشتري موبايلات Nokia من تاني..المفاجأة مذهلة

كما ذكرنا سابقًا عندما ناقشنا نوايا موتورولا فيما يتعلق بتحديثات Android 14، سنقول ذلك مرة أخرى - هناك بعض صانعي أجهزة Android الذين يتفوقون في إصدار التحديثات (على سبيل المثال Google و Samsung) وهناك البعض الآخر مثل موتورولا و HMD Global.

 

تحديث اندرويد 14 يصل أخيرًا لهاتف Nokia G42!

 

بدأت الأخيرة أخيرًا في طرح Android 14 اليوم على Nokia G42 ، الذي تم الإعلان عنه في يونيو الماضي. وهذا أول جهاز HMD يتلقى إصدار نظام التشغيل الجديد الذي أطلقته Google منذ عدة أشهر ، ونأمل ألا يكون الأخير - على الرغم من أن HMD لم تنشر بعد قائمة بالهواتف المؤهلة.

يبدو أن عملية الطرح بدأت في الهند فقط. يصل التحديث كمجموعة تنزيل لاسلكية بحجم 2.68 جيجابايت ، لذا تأكد من تنزيله عبر شبكة موثوقة وسريعة بما يكفي. بمجرد تثبيت التحديث ، ستكون على إصدار البرنامج V2.160 ، وستحصل على مستوى تصحيح أمان ديسمبر 2023.

ارجع اشتري موبايلات Nokia من تاني..المفاجأة مذهلة

كما هو الحال دائمًا مع عمليات الطرح هذه ، ضع في اعتبارك أنه من المحتمل حدوث توزيع على دفعات ، لذلك إذا كان لديك G42 تم شراؤه من الهند ، فقد لا يكون قد ظهر الإشعار بعد. ومع بدء عملية الطرح الآن ، فلا ينبغي أن يستغرق الأمر سوى أيام قليلة. ثم نأمل أن تحصل عليه المزيد من البلدان.

تم رصد كل من Nokia G60 و Nokia X30 مؤخرًا على Geekbench تعمل بنظام Android 14 ، لذلك من الواضح أن HMD Global تختبر الإصدار لهما. ربما يعني هذا أنهما سيكونان التاليين في الصف.

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