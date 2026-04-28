أمام مجلس الأمن.. مندوب مصر : وحدة الأراضي الفلسطينية خطوة أساسية نحو استئناف مسار الحل السياسي

أكد مندوب مصر الدائم لدى مجلس الامن خلال جلسة رسمية، على ثوابت الموقف المصري تجاه قضايا المنطقة، مشددًا على ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إطار الدولة الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وأوضح المندوب أن القاهرة ترى في وحدة الأراضي الفلسطينية خطوة أساسية نحو استئناف مسار الحل السياسي، مؤكدًا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الانقسام وتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، رحبت مصر بتمديد وقف الأعمال العدائية في لبنان، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في خفض التصعيد وتوفير بيئة ملائمة للحلول الدبلوماسية، خاصة في ظل التوترات المستمرة على الحدود.

وشددت القاهرة على ضرورة التزام اسرائيل ببنود الاتفاقات ذات الصلة، مؤكدة أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

كما جددت مصر إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي تتواجد فيها، احترامًا لسيادة Syria ووحدة أراضيها.

وتعكس هذه التصريحات استمرار الدور المصري في الدفع نحو حلول سياسية للأزمات الإقليمية، عبر التأكيد على احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والعمل على تهدئة التوترات في مناطق النزاع.